Occitanie - Campus Royal Canin à Aimargues : inauguration de la ligne pilote de Recherche et Développement !

Campus Royal Canin à Aimargues : inauguration de la ligne pilote de Recherche et Développement co-financée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et des 50 ans de l’usine

Ce lundi 14 novembre, Cécile Coutens, présidente du groupe Royal Canin, et Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ont inauguré la ligne pilote de Recherche et Développement cofinancée par la Région sur le Campus Royal Canin d’Aimargues. Cette visite a également été l’occasion de célébrer les 50 ans de l’usine historique basée dans le Gard en rassemblant des acteurs clefs de l’écosystème dont de nombreux élus, institutions et décideurs politiques.

Après une visite de l’usine, Cécile Coutens et Carole Delga ont inauguré la ligne pilote de Recherche et Développement co-financée par la Région à hauteur de 875 000 euros, née de la recherche industrielle du groupe Royal Canin.

Ce projet pilote a permis la conception d’une gamme de produits totalement novateurs aux caractéristiques spécifiques et différentes des produits classiques : croquettes et pâtés. Cette nouvelle technologie innovante représente un avantage supérieur pour la santé buccodentaire du chien. Elles sont par ailleurs plus faibles en calories. Elles pourraient être ainsi une option disponible pour lutter contre l’obésité et le surpoids, fléaux observables chez plus de 40% des chats et des chiens dans le monde. Enfin, le processus de production de cette gamme de produits est beaucoup moins énergivore que pour les produits traditionnels.

Cette visite a également été l’occasion de célébrer les 50 ans de l’usine d’Aimargues, première usine historique du groupe Royal Canin, fondé en 1968 par le vétérinaire Jean Cathary lui-même originaire de la région. Le groupe Royal Canin a également rappelé son engagement à la neutralité carbone pour 2025 et mentionné les différents projets de développement durable en cours.

De nombreux acteurs de l’écosystème local, régional et national ont été conviés à cette célébration afin de favoriser la collaboration entre ces décideurs essentiels et le groupe Royal Canin, acteur économique majeur dans le sud de la France dont les trois sénateurs du Gard, le Maire d’Aimargues, le Président de Nîmes Métropole, le Président de la Communauté des Communes de la Petite Camargue, des représentants de le Métropole de Montpellier et du département du Gard, le Directeur Général de la DRAFF Occitanie et le Président de la CCI du Gard entres autres.

« La Région est fière d’accompagner le groupe Royal Canin dans son développement, à l’image de la nouvelle ligne de R&D que nous inaugurons aujourd’hui, un projet novateur pour l’alimentation et la santé des chiens et des chats et créateur d’emplois pour le futur. C'est une vraie plus-value pour l’Occitanie que cette innovation mondiale voit le jour dans le Gard. Cette ligne pilote va permettre de renforcer la position stratégique du campus de Royal Canin comme site mondialement reconnu pour son innovation et sa recherche et développement. Elle s’inscrit par ailleurs dans une démarche environnementale vertueuse à laquelle je suis particulièrement sensible et qui correspond au combat que nous menons à la Région pour concilier économie durable et transition énergétique.

Afin de poursuivre cette dynamique, nous avons acté aujourd’hui avec Cécile Coutens la mise en place d’un comité de pilotage stratégique entre Royal Canin et la Région pour travailler ensemble sur les projets de développement du groupe et du site d’Aimargues. C’est ainsi, en avançant en pack, que nous pourrons continuer à faire rayonner l’Occitanie au niveau international et à soutenir l’emploi industriel et l’innovation sur notre territoire. » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie à cette occasion.

Lors de son discours, Cécile Coutens, Présidente de Royal Canin a rappelé le rôle central du ‘campus’ situé à Aimargues, en Occitanie, et son rayonnement international pour l’ensemble du groupe. Le site d’Aimargues rassemble de nombreuses entités comme l’usine historique approvisionnant plus de 100 pays dans le monde dont 60% de la production part au grand export.

Depuis plus de 50 ans le ‘campus’ de Royal Canin héberge le siège international du groupe pilotant plus de 60 filiales et 16 usines dans le monde ainsi qu’un centre de recherche et développement. Il accueille également la filiale française, deux laboratoires, un chenil/chatterie permettant l’amélioration constante de la connaissance des chats et des chiens et enfin la fondation Royal Canin.

Plus de 1000 salariés dont 150 étrangers représentant 50 nationalités incarnent la diversité unique qui contribue au quotidien à œuvrer pour la santé des chats et des chiens. Royal Canin a créé plus de 150 nouveaux emplois ces trois dernières années en France et investit en moyenne 50 millions d’euros chaque année sur le territoire français, dont 30 millions d’euros uniquement sur le site d’Aimargues en 2022.

La fondation Royal Canin créée en 2020 et gérée indépendamment du groupe, a également été conviée lors de l’évènement. Sa mission est de mettre en lumière le rôle positif des chats et des chiens pour la santé humaine dans trois domaines prioritaires : les chiens de travail, les chiens et les chats en soutien de la santé physique et mentale des personnes. Elle soutient financièrement 13 projets dans différents pays du monde via des associations. Pour illustrer ces projets, Rancho le chien d’assistance judicaire au service du tribunal de Nîmes était présent lors de l’évènement avec son référent. La fondation soutient ce projet qui permet de mettre à disposition de bénéficiaires (principalement des enfants et des femmes) des chiens d'assistance judiciaire afin de les accompagner et de les soutenir psychologiquement lors des différentes étapes de leur parcours judiciaire.

Crédits photos : Région Occitanie - Laurent Boutonnet