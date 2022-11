Occitanie - La concertation régionale sur l'Eau est lancée !

Carole Delga : « La concertation régionale sur l’Eau est lancée ! »

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, aux côtés d’Erik Orsenna, auteur et membre de l’académie française, a participé aujourd’hui à la présentation des travaux du projet Aqua Domitia depuis la station de pompage de Mauguio.

L’occasion pour la présidente de Région de lancer la concertation régionale sur l’eau qui doit s’achever au printemps.

Elle permettra l’adoption, dès l’année prochaine, d’une feuille de route régionale pour la gestion durable de l’eau en Occitanie.

Carole Delga, en présence de Fabrice Verdier, président du Conseil d’administration de BRL, et d’Erik Orsenna, présent pour l’occasion, ont participé ce jour à la présentation des travaux du projet Aqua Domitia depuis la station de pompage de la Mejanelle à Mauguio, lieu symbolique qui marque la jonction historique entre le Rhône et l’Orb. Cette visite vient marquer l’aboutissement de 10 ans de travail pour la réalisation de ce projet emblématique.

« Comme pour les mobilités, la transition écologique ou l’économie, les solutions doivent se construire au plus près de la réalité, en concertation avec les citoyens, car pour moi proximité rime avec efficacité. Les Régions ont le pouvoir de jouer ce rôle d’interface entre collectivités, monde économique et Etat, à l’image de ce que la Région Occitanie mène avec BRL et l’eau du Rhône depuis des années. Le projet Aqua Domitia que nous présentons aujourd’hui depuis Mauguio est un exemple parfait de solution durable que nous pouvons mettre en place en région, avec dès aujourd’hui plus d’un million et demi de personnes alimentées en eau potable sans accentuer la pression sur les fleuves, rivières et nappes les plus fragiles. Ce lundi 14 novembre marque également le lancement d’une concertation associant citoyens, professionnels, et acteurs de l’eau, pour parvenir dès l’année prochaine à la construction d’une feuille de route régionale, concertée et concrète pour nos habitants », a déclaré Carole Delga depuis la station de pompage de Mauguio.

Confié par la Région au concessionnaire du Réseau Hydraulique Régional BRL, le projet Aqua Domitia permet la sécurisation à long terme des ressources en eau des territoires littoraux d’Occitanie situés entre Montpellier et Narbonne.

Grâce à la jonction réalisée entre le Rhône et les réseaux d’eau du Biterrois et du Narbonnais, Aqua Domitia alimente en eau potable plus d’un million et demi de personnes tout en diminuant drastiquement les prélèvements effectués dans les nappes phréatiques et les fleuves les plus en tension du littoral.

La présidente de Région en profité pour lancer le coup d’envoi de la grande concertation sur l’eau « Eau : quelles solutions demain en Occitanie ? » organisée du 14 novembre au printemps prochain. Réalisée auprès des acteurs et professionnels de l’eau mais aussi des citoyens, elle doit permettre d’alimenter et orienter la feuille de route régionale sur l’eau qui sera adopté en juin prochain par la Région.

En clôture de cette journée, Carole Delga et Erik Orsenna animeront ce soir à 19h une conférence publique depuis l’espace régional Capdeville. Intitulée « La Terre a soif : quelles solutions de gestion de l’eau en France et dans le monde », à l’occasion d’échanger sur les enjeux régionaux, nationaux et mondiaux qui se posent aujourd’hui autour de la gestion de la ressource en eau.

Crédits photos : Région Occitanie, Laurent Boutonnet