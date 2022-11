Hérault - Vigilance orange pluie inondation et orages à compter de 16h

VIGILANCE ORANGE ORAGES ET PLUIE-INONDATION DANS L’HERAULT

VIGILANCE JAUNE CRUES

Météo France a placé le département de l'Hérault en vigilance orange pluie inondation et orages à compter de 16h.

Des pluies intenses, avec de forts cumuls, ont déjà été enregistrées depuis la mi-journée, sur le nord et l'est du Montpelliérain. Une seconde vague de pluie de l'ordre de 40 à 80 mm sur une courte période, doit toucher à nouveau ce secteur. Le cumul total des pluies sera de l'ordre de 120 à 180mm.

La plus grande vigilance est recommandée durant cet évènement, notamment au niveau des déplacements.

Consignes de sécurité :

Le préfet de l’Hérault appelle à la vigilance et invite la population à s’informer et rester à l’écoute des consignes de sécurité des autorités dans les médias et sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels.

