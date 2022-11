Toulouse - Le Showroom Christmas Market : l'adresse idéale pour trouver des cadeaux inspirants !

Agenda/Idées cadeau pour les fêtes

Le Showroom Market donne à nouveau rendez-vous aux toulousaines et toulousains pour une version spéciale Noël !

Les samedi et dimanche 10-11 et 17-18 décembre au 2 bis rue de la Chalande (Toulouse)

Après le franc succès des deux éditions organisées en avril et mai dernier, le Showroom Market donne à nouveau rendez-vous aux toulousaines et toulousains pour une version spéciale Noël ! Une vingtaine de créatrices et créateurs toulousain(e)s (mais pas seulement !) exposeront le fruit de leur travail, des idées cadeaux inspirantes pour les fêtes de fin d’année…

Baptisé le Showroom Christmas Market, cet évènement se tiendra les deux week-ends avant Noël, les 10 et 11 puis 17 et 18 décembre, de 10h00 à 19h00 au Showroom, un lieu d’exception qui fait la part belle à la créativité et l’art, situé au cœur de la Ville Rose (2 bis rue Jules Chalande - Métro Capitole ou Esquirol).

Sur chaque week-end, une dizaine de créateurs du Sud-Ouest (toulousains, et d’autres horizons !) issus de plusieurs univers seront présents. Mode, bijoux, bougies, vêtements prêt-à-porter, art de la table, il y en aura pour tous les goûts, pour petits et grands. Les 2 organisatrices de l’évènement seront présentes sur les deux week-ends :

Leslie, fondatrice de Salvat Créations, avec ses bijoux précieux « rêvés en France » et travaillés à la pierre fine et au verre Murano

Camille, créatrice de L’atelier Kami, qui fabrique des bijoux colorés, uniques et originaux en argile polymère

« Vous pourrez repartir avec des bijoux et accessoires, de la décoration, des vêtements, de la maroquinerie, … Des cadeaux réalisés avec amour par des créatrices et créateurs passionné(e)s, à offrir et à s'offrir ! », expliquent Camille et Leslie, organisatrices de l'événement. « Nous vous réservons également des animations et surprises, pour vous plonger au cœur de la magie de Noël ! »

Les 10 et 11 décembre : top départ du Showroom Christmas Market !

Pour ce premier week-end, en plus de Camille et Leslie, 11 créateurs et créatrices seront au rendez-vous :

Huguette, vêtements colorés et vintage de prêt-à-porter Made in France et produits avec des chutes de tissus

Orane, maroquinerie unique, métissée et intemporelle réalisée à partir de tissus d’ameublement comme des housses de coussins anciens, et cousus un à un à la main

Maison Julia, collection de chapeaux en tout genre 100% laine et Made in Occitanie

Dodola fait main, fabrication de doudous pour enfants Made In Occitanie

Deva Rosa Lova, créations inspirantes autour des fleurs par une maîtresse artisane fleuriste toulousaine

Pauljac, fabricant de chaussures d’intérieur pour hommes, élégantes et confortables, designées en France

Marie, fondatrice de Maison Kurage et ses bijoux girl power de haute qualité composés de résine, de feuilles d’or, et de perles d’eau douce

Manine, concept de cave et bar à vin ambulant avec une offre bio et naturelle

Les co-organisatrices ont également prévu deux ateliers pour vous sublimer avant les fêtes ! Pour une manucure impeccable, Pauline Muñoz, prothésiste ongulaire hors pair, proposera aux visiteurs une pose de vernis semi-permanent. Et pour une détente absolue, la fondatrice d’Hana Kana, marque de beauté et bien-être holistiques, animera un atelier de fumigation.

Les 17 et 18 décembre : dernière ligne droite avant les fêtes !

A l’occasion du second weekend, Leslie et Camille seront en très bonne compagnie… Maroquinerie, Art de la Table, goûter et bien d’autres surprises ! Voici les artisans prévus :

Maco Paris, vêtements de seconde main élégants et intemporels,

Maison Ruse, sacs en cuir éthiques slow fashion pour femmes imaginés en France,

Sara Poix, créations de mosaïques sur mesure pour intérieur et extérieur,

C céramique, créations autour de l’Art de la Table Made in Toulouse,

Sweet Canailles, biscuits faits maison avec amour et à base de produits saisonniers et bio,

We are Amari, routine d’infusions qui accompagne les femmes dans leur quotidien et notamment, leur cycle menstruel

Maison Les Dousœurs, bougies artisanales, 100% végétales et véganes, et coulées à la main à Toulouse

Maison Kurage, Dodola fait main, Pauljac, mais aussi Maison Julia, Manine et Deva Rosa Lova seront à nouveau de la partie !

Pour cette seconde date, deux ateliers sont également prévus. Sarah FÉKIR, spécialiste beauté dans le domaine du mariage, anciennement Makeup Artist chez Bobby brown et co-fondatrice de l’espace Showroom, animera des ateliers de maquillage. Ses précieux conseils seront source d’inspiration pour une mise en beauté des fêtes digne de ce nom ! Pour une mise en beauté plus… permanente, Morgane Jeane, artiste tatoueuse, proposera de somptueux flash fleuris et colorés sans rendez-vous, « premier arrivé, premier servi ! ».

Le Showroom Christmas Market

Les samedi et dimanche 10-11 puis 17-18 décembre, de 10h à 19h

Le Showroom, 2 bis Rue Jules Chalande, Toulouse

(Métro Capitole ou Esquirol)

Entrée gratuite

Pour découvrir plus en détail le programme des festivités,

rendez-vous sur le compte Instagram : @leshowroommarket