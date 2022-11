Occitanie - Discriminations : la Région réunit le comité régional de la vie associative

La Région Occitanie a réuni en plénière les membres du comité régional de la vie associative (CRVA), une instance de dialogue formalisée avec les associations partenaires de la Région au titre de ses diverses politiques et installée par la Présidente Carole Delga en 2020. « Dans le contexte de difficultés économiques et sociales auxquelles nous sommes confrontés désormais, être doté d’une instance nous permettant de dialoguer, de débattre, d’échanger et de partager, avec le monde associatif est un atout considérable pour construire ensemble des politiques publiques efficaces et utiles à nos concitoyens », a expliqué Marie Piqué, vice-présidente en charge de la vie associative en introduction de la plénière.

Inscrit dans une démarche de concertation, ce « CRVA », non seulement, s’appuie sur les grands réseaux associatifs pour construire des actions communes, mais permet aussi de valoriser le fait fédératif des associations. « Les périodes récentes nous ont démontré à quel point se fédérer peut constituer un moyen puissant et efficace pour les associations de résister aux crises. Ces réseaux permettent pleinement de faire jouer la solidarité entre les larges structures et celles plus fragiles », a souligné dans son intervention Hervé Guégan, Président du Mouvement Associatif Occitanie qui réunit toutes les plus grandes fédérations et réseaux associatifs de la région.

L’emploi, première des discriminations

Cette matinée a permis de faire le bilan des travaux en cours deux des instances de concertation qui sont issus de ce comité, à savoir le groupe de travail du plan régional contre le racisme et l’antisémitisme et l’instance de dialogue pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. David Rohi, représentant de la défenseure des droits en Occitanie a rappelé les enjeux liés aux discriminations. « L’emploi constitue le premier domaine dans lequel se produisent les discriminations : il représente près de la moitié des réclamations adressées à l’institution », a-t-il insisté avant de rappeler « l’importance de combattre, dès le plus jeune âge, les stéréotypes qui nourrissent ces discriminations, et de lutter contre le non-recours des personnes victimes ». Un rappel en échos aux présentations de plusieurs associations telles l’APF Handicap ou le Mouvement contre le racisme et l’amitié entre les peuples qui ont présenté les projets qu’elles mènent dans les territoires avec le soutien de la région.

« Lorsque l’on est à pied d’œuvre, il peut être difficile de percevoir toute la portée des actions menées à plus grande échelle », a expliqué Marie Piqué avant de conclure : « Mais il ne faut pas s’y tromper, et le but de cette matinée est d’en faire la démonstration, le modèle associatif est une véritable vision d’avenir pour notre société car il place l’humain et la planète au cœur de ses enjeux. Loin des logiques marchandes ou de profit, je n’ai aucun doute que les associations seront amenées à prendre une place toujours plus grande au sein de cette économie sociale et solidaire dont nous aurons besoin demain pour assurer un avenir décent à nos enfants et petits-enfants ».