Hérault - Mois sans tabac : Charles.co alerte les hommes sur les dangers et les impacts du tabac sur leur sexualité

Mois sans tabac : Charles.co alerte les hommes sur les dangers et les impacts du tabac sur leur sexualité

Avec plus de 15 millions de fumeurs en France, le tabac est encore souvent associée à une image virile chez l’homme et sexy chez la femme. Pourtant, la cigarette n’a absolument aucun intérêt sur le plan sexuel. Bien au contraire ! C’est pourquoi, à l’occasion du mois sans tabac, Charles vous explique l’impact du tabac sur la santé sexuelle de l’homme :

Le tabac en France : des chiffres qui stagnent voire s’accélèrent avec le covid

Selon une étude de Santé publique France en 2022, trois adultes sur dix âgés de 18 à 75 ans déclarent fumer et ce chiffre s’établit à 25% pour les fumeurs quotidiens. Le tabagisme est vecteur d’inégalités sociales, en effet, les revenus les moins élevés fument en moyenne 15% de plus que les plus hauts revenus, et leur nombre a augmenté entre 2019 et 2020.

Globalement, après une baisse du tabagisme en France avant la Covid-19, le nombre de fumeurs arrête de diminuer en 2020, à la suite du confinement.Pourtant, une étude a montré que fumer augmente de 80% les risques de développer une forme grave de la Covid-19.

Le tabac est responsable chaque année de 75 000 décès, et le tabagisme actif est lui responsable de 20 % des cancers en France.

Le tabac : l’une des premières causes de dysfonction érectile chez l’homme

Le tabagisme est un facteur de risque cardio-vasculaire reconnu, c’est un puissant ennemi pour nos artères. En effet, certains composants de la cigarette, notamment la nicotine ou le monoxyde de carbone, sont à l’origine d’une vasoconstriction (resserrement des vaisseaux sanguins).

Petit rappel : pour qu’un pénis entre en érection, il faut notamment qu’il y ait un afflux de sang dans les corps caverneux du pénis. Cela est uniquement possible si les systèmes nerveux et sanguin fonctionnent bien : le pénis est alors en mesure de gonfler et de durcir.

Lorsqu’il y a une vasoconstriction et une altération de la paroi des artères, cela donne lieu à un mauvais afflux sanguin dans le pénis, indispensable à la bonne qualité de l'érection.

L’avis du Dr Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue sur Charles.co:

« Beaucoup d’hommes ne font pas le lien entre leur trouble d’érection et le tabac, en se disant que leur trouble érectile n’a pas commencé juste après avoir fumé. Or, c’est justement l’accumulation des effets du tabac au long terme, même quand on fume en petite quantité, qui finit par diminuer un peu à la fois le bon fonctionnement du pénis »

Selon une étude, les troubles de l'érection pour les fumeurs réguliers de longue date s'élèvent à 40% contre 28% dans la population générale.

Les fumeurs pourraient être 2 fois plus à risque de présenter un trouble érectile que les non-fumeurs.

L’avis du Dr Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue sur Charles.co:

« Les études nous apprennent aussi que le trouble d’érection est souvent le tout premier symptôme qui indique que les artères du corps commencent à s'abîmer à cause du tabac : la dysfonction érectile est alors considérée comme une sonnette d’alarme pour arrêter de fumer avant que les artères du cœur ou du cerveau par exemple ne se bouchent. »

Une récente étude a aussi montré qu’au bout d’un an sans tabac, 25 % des ex-fumeurs qui souffraient de troubles érectiles avant d’arrêter la cigarette ont vu leur état s’améliorer. À l’inverse, aucun chez ceux qui ont continué de fumer !

Le tabac : augmente et accélère la perte de désir et de libido

En plus des conséquences cardio-vasculaires, le tabac a aussi des conséquences sur le désir sexuel. Les composants du tabac fumé peuvent diminuer dans certains cas les sécrétions de testostérone.

En effet, la testostérone est responsable du désir sexuel chez l’homme. Une baisse de testostérone entraîne donc fatalement une baisse de la libido.

L’avis du Dr Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue sur Charles.co:

« L’impact du tabac sur le désir est peu connu par le grand public et parfois par les médecins qui connaissent mieux son impact sur l’érection. Et pourtant le tabac peut aussi diminuer le désir sexuel. »

Et ce n’est pas tout, fumer diminue également les capacités olfactives. Ainsi, avec le temps, les fumeurs font face à une perte de l'odorat, les rendant alors moins sensibles aux phéromones (hormones sexuelles responsables du désir).

L’avis du Dr Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue sur Charles.co:

« L'odorat et le goût, comme tous nos autres sens, jouent un rôle non négligeable dans le désir et l'excitation sexuelle. Des études auprès de personnes souffrant de perte d’odorat ou de goût, quelle qu’en soit la cause, ont montré un impact négatif sur le désir et le plaisir sexuel. »

Une étude a d’ailleurs montré que dans les couples dont l'homme fumait plus de 30 cigarettes par jour, la fréquence des rapports était deux fois moins importante que les couples non-fumeurs (6 fois par mois pour les premiers contre 12 pour les seconds).

La baisse libido peut donc avoir des répercussions sur la vie de couple, l’équilibre personnel et provoquer des souffrances psychologiques.

Pour plus d’information sur l’étude, rdv sur https://www.charles.co/blog/sexualite/impact-du-tabac-sur-la-sexualite/

