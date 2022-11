Béziers - Corrida - Les aficionados appellent à manifester le 19 novembre !

« La Fédération des Clubs Taurins du Biterrois (FCTB) et Esprit du Sud34 appellent les aficionados et leurs amis à se rassembler devant la sous-préfecture de Béziers samedi 19 novembre à 11h sur les marches de la sous-préfecture de Béziers, place de Gaulle, angle bd Édouard Herriot et rue Émile Souchon.... Prendront la parole, le président de la FCTB Bernard Mula, Patrice Sifflet pour Esprit du Sud, Marie-Françoise Rouzier pour le Musée taurin de Béziers, Tomas Cerqueira torero et directeur de l'école taurine Béziers- Méditerranée, Olivier Margé ganadero et empresa des arènes biterroises. Une motion pour la liberté culturelle sera lue et ensuite remise au sous-préfet. Des rassemblements identiques se tiendront au même moment devant les préfectures et sous-préfectures des départements taurins.

La motion commune à tous ces rassemblements a pour objet d’interpeller le président Macron, le gouvernement et la représentation nationale sur le danger de la PPL Caron d’interdiction des corridas, laquelle serait une abolition de la liberté culturelle et une atteinte intolérable au droit à la différenciation des collectivités territoriales et à leur identité. »