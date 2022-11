Pyrénées-Orientales - Armistice pour les Français : dissolution !

Plus que jamais, la politique de la minorité présidentielle autour du gouvernement va à l’encontre des intérêts du plus grand nombre. Les coups durs se multiplient au quotidien pour les françaises et les français.

C’est bien entendu le cas dans le domaine social, avec la réduction drastique du pouvoir d’achat. En cause le refus du gouvernement à prendre les mesures nécessaires : augmentation des salaires, blocage des prix des produits de première nécessité, taxation des super profits etc. Il en va de même en ce qui concerne l’urgence écologique, avec un gouvernement multi condamné pour inaction climatique. L’utilisation répétée à l’Assemblée nationale du 49.3 constitue un déni et une brutalisation démocratiques à l’encontre de l’expression de la souveraineté populaire.

Dans ces conditions, nous réclamons un armistice pour nos compatriotes frappés de plein fouet par ces politiques dévastatrices. La dissolution de l’Assemblée nationale pourrait permettre de stopper la casse actuellement à l’œuvre. Ce serait l’occasion de faire émerger une nouvelle majorité populaire autour du programme porté par La France Insoumise / Nupes et défendu à l’élection présidentielle par Jean-Luc Mélenchon, « L’avenir en commun ».

Il y a urgence, car si ceux d’en haut ne peuvent plus apporter de solutions, ceux d’en bas ne veulent plus subir sans broncher les multiples dégradations. Armistice et dissolution doivent être à l’ordre du jour !

Francis DASPE, animateur de groupe d’action La France Insoumise / NUPES