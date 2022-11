Gers - La Maison Gascogne Armagnac a été inaugurée en présence de 300 personnes

Laurence LECOUSTRE, Sous-Préfète de Condom (Gers) [en raison d’indisponibilité de Monsieur le Préfet du Gers], Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie, Philippe DUPOUY, Président du Conseil départemental du Gers, et Michel GABAS, Président du PETR du Pays d’Armagnac et Maire d’Eauze, Barbara NETO, Présidente du GAL LEADER du Pays d’Armagnac ont inauguré LA MAISON Gascogne Armagnac autour de plus de 300 personnalités, élus et vignerons.

Ce projet a été porté par les représentants des filières : Jean-Pierre DRIEUX, Président du Syndicat des vins Côtes de Gascogne et Gers et Président UARVG, Vincent PIQUEMAL, Président de la Fédération des Vignerons Indépendants de Gascogne et d’Occitanie, Patrick FARBOS, Président du Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac, du Comité Interprofessionnel du Floc de Gascogne et de l’Association 5 Filières Gascogne-Armagnac.

Ce nouveau lieu, à la fois pôle d’information, d’animation et de formation, aura pour mission de soutenir le développement de l’œnotourisme et du spiritourisme sur tout le territoire gascon.

Un projet collectif

Située sur la commune d’Eauze, au cœur du vignoble, LA MAISON Gascogne Armagnac réunit sur un même site le Floc de Gascogne, les vins Côtes de Gascogne et l’Armagnac, les trois filières (ODG et interprofessions) ayant choisi de mettre leurs moyens en commun afin d’offrir au vignoble un pôle d’accueil touristique de dimension régionale. Elles ont aussi pu compter sur le soutien des collectivités partenaires, dont l’Etat, la Région Occitanie, le Département du Gers, la ville d’Eauze et le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays d’Armagnac, au travers du programme européen LEADER. L’enveloppe budgétaire du projet s’élève à 2,4 millions d’euros. Ce bâtiment accueille également les structures de la Fédération des Vignerons Indépendants de Gascogne, l’UARVG (Union des Associations pour la Restructuration du Vignoble Gersois), le pôle Gascogne-Adour de la Chambre d’Agriculture du Gers et le PETR du Pays d’Armagnac.

Un projet stratégique

On estime aujourd’hui à plus de 60 000 le potentiel de visiteurs, se rendant dans les caves et domaines du vignoble gascon chaque année. Imaginée comme une porte d’entrée, immersive et divertissante, LA MAISON Gascogne Armagnac vise à booster le développement de l’œnotourisme et du spiritourisme, à la fois en générant de nouveaux flux grâce à sa capacité d’attraction ainsi qu’en orientant les visiteurs vers les caves, maisons et domaines de façon à irriguer tout le vignoble.

Un projet innovant

LA MAISON Gascogne Armagnac propose une scénographie orientée vers les instants de consommation, permettant de découvrir les trois productions du vignoble gascon : l’Armagnac, eaude-vie reconnue en AOC depuis 1936, le Floc de Gascogne, vin de liqueur reconnu en AOC depuis 1990, et les Côtes de Gascogne, vins blancs, rouges et rosés reconnus en IGP depuis 2009. Le lieu comprend ainsi une carte en réalité augmentée localisant les domaines, caves et maisons de production, des espaces expérientiels ludiques et pédagogiques ; et un pôle de dégustation…