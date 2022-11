Haute-Garonne - Le SDEHG signe la charte EcoWatt pour une meilleure consommation de l'électricité

Thierry Suaud, Président du SDEHG et François Camerlynck, Directeur des affaires publiques RTE Occitanie, ont signé la charte EcoWatt à l’occasion de la réunion de la Commission consultative de l’énergie le 28 octobre 2022 à Saint-Jean.

Porté par RTE et l’ADEME, EcoWatt est un dispositif citoyen qui permet aux Français, entreprises et acteurs publics d’adopter une consommation d’énergie responsable et de contribuer ainsi à assurer le bon approvisionnement de tous en électricité. Véritable météo de l’électricité, EcoWatt qualifie en temps réel le niveau d’électricité disponible pour alimenter les consommateurs français et le niveau de consommation, région par région. A chaque instant, des signaux clairs guident les citoyens pour adopter les bons gestes afin de limiter la consommation d’électricité. Un dispositif d’alerte indique les périodes où les Français sont appelés à réduire ou décaler leur consommation d’électricité pour éviter les coupures ou en réduire leur durée.

De par leurs spécificités en tant qu’acteur public, mais aussi du fait de leur proximité avec les citoyens, les collectivités et acteurs publics des territoires occupent une place centrale et sont des relais essentiels dans le dispositif de sensibilisation à ces enjeux du « consommer au bon moment » et plus généralement pour la maîtrise de la demande en énergie.

Thierry Suaud, Président du SDEHG : « En adoptant la charte EcoWatt, le SDEHG marque son implication en faveur d’une meilleure consommation de l’électricité et apporte sa contribution pour limiter les risques de sécurité d’alimentation en électricité. Nous avons décidé de concrétiser cet engagement en particulier par la réalisation d’actions qui nous permettront de prendre une part active au déploiement des bons gestes en matière de maîtrise de la consommation électrique. En tant qu’acteur du service public local de l’énergie et également en tant qu’employeur, le SDEHG s’engage notamment à modérer sa consommation d’électricité pendant les pics de consommation, à communiquer sur les éco-gestes à adopter et relayer les signaux d’alerte. »

François Camerlynck, Directeur des affaires publiques RTE Occitanie : « EcoWatt est simple, pratique et gratuit. La mobilisation de tous pour la sobriété peut nous permettre de passer les déséquilibres du système électrique sans coupure. »

>>> Pour consulter la charte EcoWatt

>>> Pour consulter le site EcoWatt