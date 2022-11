Montpellier - Trottinettes électriques : Les Policiers de l'Ecusson traquent les infractions

Les accidents entre piétons et trottinettes sont de plus en plus fréquents et pour lutter contre de tels comportements à risques nos policiers de l' Ecusson renforcés des CRS et la Police Municipale de Montpellier patrouillent sur les routes de la ville! Faire Respectez le Code De La Route est leur mission .

Lors de ce contrôle du mardi 8 novembre 2022 :

45 véhicules ont et contrôlés

68 personnes contrôlées également

15 trottinettes EDP ( Engn de Déplacemet Personnel ) motorisées ont été immobilisées pour défaut d’assurance.



Les usagers circulant en trotinettes électriques sont soumis à des règles spécifiques dont : L’assurance civile !