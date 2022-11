Occitanie - Salon du Made In France : 66 entreprises d'Occitanie à Paris

Du « Fabriqué en Occitanie » au salon du Made In France : 66 entreprises d’Occitanie à Paris

Du 10 au 13 novembre, à Paris, la Région Occitanie et l’agence AD’OCC, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie, accompagnent 66 entreprises artisanales régionales avec l’objectif de leur favoriser l’accès aux marchés et aux consommateurs. Toutes ces entreprises revendiquent le Made in France.

MIF Expo est le grand rendez-vous annuel des professionnels et des consommateurs qui souhaitent acheter des produits fabriqués en France. En 2021, la Région Occitanie y participait pour la première fois et lançait à cette occasion sa signature régionale ‘Fabriqué en Occitanie’. Cette année, ce sont 21 entreprises qui exposent sous cette bannière. 13 autres entreprises exposent sous le pôle de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat France et une trentaine participent de manière indépendante.

L’agence AD’OCC a fédéré les entreprises régionales (Art de vivre, déco, habitat, mode et accessoires, bien-être, cosmétiques, technologies, etc.) et les marques départementales existantes autour d’un pavillon Occitanie de 240 m². La Région Occitanie à travers son agence AD’OCC valorise le savoir-faire et l’innovation des entreprises régionales, souvent des TPE et PME qui, en s’inscrivant dans la démarche du Made In France, contribue au maintien et au développement des emplois en Occitanie. Un programme d’animations destinés à attirer les acheteurs du salon sera également déployé avec l’appui de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Occitanie.

Les Grands Prix du Made In France : ils récompensent les entreprises méritantes impliquées dans la démarche du Made In France. (Les résultats seront dévoilés le 10 novembre à 18h). 4 entreprises d’Occitanie sont nommées : Humidistop et Sirea dans la catégorie Grand Prix de l’innovation et les Transfarmers et Subtea’l dans la catégorie Grand Prix du produit de l’année.

FABRIQUÉ EN OCCITANIE

Fabriqué en Occitanie est une signature régionale de reconnaissance pour mieux valoriser et vendre les talents uniques dans une région unique. Fabriqué en Occitanie distingue les entreprises de la région et leur savoir-faire (hors alimentaire et vin). Elle rassemble une communauté de fabricants engagés pour l’économie régionale et la responsabilité environnementale.

« Avec la signature régionale ‘Fabriqué en Occitanie’, la Région souhaite faire rayonner les savoir-faire et les talents de milliers d’entreprises. Depuis plusieurs années, nous avons fait du consommer local et du produit en Occitanie une priorité. Agir pour nos commerçants, nos artisans et fabricants c’est tout le sens de cette bannière. A la veille du lancement du Salon Made In France, je suis fière d’accompagner la participation de 66 entreprises régionales dont 21 sous la signature ‘Fabriqué en Occitanie’. Ce salon est une formidable opportunité de valoriser l’Occitanie en dehors de ses frontières et c’est aussi et surtout une vitrine privilégiée pour les produits et les talents de notre région », explique Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et de l’agence AD’OCC.