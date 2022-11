Sète - La CGT appelle à manifester le 10 novembre à Sète !

APPEL AU RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE LE 10 NOVEMBRE 2022, 10H30 PLACE DE LA MAIRIE

Depuis des mois, face à l'inflation galopante, les travailleurs et les travailleuses de tous les secteurs professionnels se mobilisent pour obtenir des augmentations générales de salaire.

Le gouvernement ne répond aux urgences sociales et à la montée des inégalités que par des mesurettes inefficaces à l’image de la loi sur le pouvoir d’achat. Il poursuit même ses projets de régression sociale en matière de droit au chômage et de report de l’âge de départ à la retraite.

Dans le même temps, les entreprises touchent de plus en plus d’aides publiques – leur montant est estimé à plus de 157 milliards d'euros cette année. Les grandes entreprises, à l’image de Total Energies, versent toujours plus de dividendes à leurs actionnaires.

Malgré les répressions syndicales, les travailleur·ses engagé·es dans les mouvements sociaux restent déterminé·es.

Seules les mobilisations par la grève dans les entreprises ou les services obligent ces dernières à ouvrir des négociations.

Beaucoup de secteurs obtiennent d’ailleurs de belles avancées salariales grâce à ces rapports de force. Augmenter les salaires est essentiel pour obtenir de bonnes retraites à 60 ans.

La hausse générale des salaires, c’est plus de cotisations pour la Sécurité sociale. C’est donc des moyens supplémentaires pour soigner, éduquer les enfants, être protégé·es en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de handicap. C’est aussi mieux vivre et vieillir à la retraite.

Face au projet de réforme des retraites injuste et rejetée par la très grande majorité de la population, la CGT porte des propositions alternatives finançables avec une autre répartition des richesses.

Défendre de bonnes retraites à 60 ans et plus tôt pour tous les métiers pénibles.

Obtenir des augmentations de salaires, du Smic et l’indexation automatique de tous les niveaux de rémunération sur le coût de la vie.

C’est urgent et c’est possible tout de suite !

Au regard de ce contexte, des revendications qui sont pour l’heure insatisfaites concernant notamment l’emploi, les salaires, les moyens pour bien travailler, les conditions de travail, L’Union Locale CGT de Sète et du Bassin de Thau appelle l’ensemble des salarié-e-s, retraité-e-s, privés d’emplois, précaires et la jeunesse à agir par la grève le 10 novembre prochain, ainsi qu’à participer massivement au rassemblement et à la manifestation interprofessionnelle à partir de 10h30 place de la mairie de Sète.

Photo d'illustration