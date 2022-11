Toulouse - Le Winamax Poker Tour à Toulouse les 12 et 13 novembre !

10 000 joueurs, un objectif : être sacré champion de France de poker !

Après 5 ans d'absence, le Winamax Poker Tour, le plus grand circuit européen de poker, fait son retour ! Cet évènement intinérant, qui passera par 27 villes en France, s'arrêtera à Toulouse les 12 et 13 novembre pour un week-end festif et mémorable !

À l'issue de cette étape occitane, 4 joueurs seront qualifiés pour la grand finale qui se tiendra en mars prochain à Paris et sacrera le meilleur joueur de poker du pays !