Pyrénées-Orientales - Les Mamans sur M6 : Mélanie 30 ans des Pyrénées-Orientale sentre en scène

LES MAMANS, 1 AN APRÈS LA SÉRIE-DOCUMENTAIRE ÉVÈNEMENT EST DE RETOUR À PARTIR DU MERCREDI 23 NOVEMBRE À 21:05

Après 1 an d’absence, Angélica, Johanna, Léa, Pauline, Méghane, Justine, Tiziana, Mélanie, Sabrina, Tressy et Olivia sont de retour. Après les avoir suivies dans leur quotidien depuis plusieurs saisons, ces Mamans sont devenues plus matures, plus expérimentées, laissant ainsi la place à de nouveaux projets professionnels et personnels !

MÉLANIE 30 ANS

REGION : OCCITANIE

2 ENFANTS (ENZO 10 ANS ET ROBIN 2 ANS)

Notre ex-parisienne a décidé de changer de vie et réside depuis un an dans les Pyrénées-Orientales. Elle est toujours maman solo d’Enzo et de Robin qui ont bien grandi.

En rémission après un cancer, Mélanie croque la vie à pleines dents avec ses enfants. Si la maman se plaît dans cette région, elle désire cependant trouver une maison plus grande, mais malheureusement pour elle, cette recherche s’avère être un parcours semé d’embûches.

Il y a peu d’offres de location et son statut de maman solo ne convainc pas les propriétaires.

Elle aimerait pourtant emménager à la rentrée.

RETROUVEZ LES MAMANS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

WWW.FACEBOOK.COM/6TER