Occitanie - Les rencontres d'Entreprenez en Occitanie du 7 novembre au 7 décembre 2022

Les rencontres d'Entreprenez en Occitanie du 7 novembre au 7 décembre 2022

Déjà la sixième édition pour “Entreprenez en Occitanie” !

Du 7 novembre au 7 décembre, retrouvez les temps forts organisés par AD’OCC et le RésO Entreprenez, près de chez vous !

Animés par plusieurs journalistes économiques : Gil Bousquet, Eric Dournes, Boris Georgelin et Christine Bouillot, ces temps forts s’articulent autour d’une table-ronde thématique rassemblant des experts de l’accompagnement et membres du RésO Entreprenez et des entrepreneurs, venus témoigner de leurs parcours.

Des rendez-vous individualisés avec des experts de l’accompagnement suivront ces conférences.

Financé par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, “Entreprenez en Occitanie : les rencontres” est organisé par l’agence AD’OCC, ses antennes territoriales, en partenariat avec les membres du RésO Entreprenez, dont la CCI Occitanie, la CMA Occitanie et Pôle Emploi.

Rencontrer

Les professionnels de l’écosystème régional capables de vous conseiller et de vous orienter

Accéder

A de multiples portes d’entrée pour trouver des solutions et des dispositifs d’aide pour votre projet, quelle que soit sa typologie

Vous donner envie

Et confiance pour créer, céder ou reprendre une entreprise avec un message : “Vous n’êtes pas seul ! Faites-vous accompagner”.

+ d'infos sur Facebook