Tarbes - Agora mutualiste « Violences faites aux femmes : quelles solutions ? » Jeudi 24 novembre

Le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France en 2021 par rapport à l'année précédente : 122 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, contre 102 en 2020, selon un bilan du ministère de l’Intérieur.



Comment repérer les femmes victimes de violences ?

Les accompagner et les protéger ?

Quels sont les impacts de ces violences sur elles et sur leurs enfants ?

Quels sont les dispositifs d’aide existants et que peut faire chacun face à ces situations ?



Les élus du Territoire Armagnac-Bigorre d’Harmonie Mutuelle et Essentiel Santé Magazine ont le plaisir de vous inviter à cette soirée-débat sur les Violences faites aux femmes, jeudi 24 novembre à 18h30 à La Bourse du Travail à Tarbes en présence de :

• Docteur Gilles LAZIMI, Médecin généraliste engagé contre les violences à l’encontre des femmes -responsable des actions prévention santé de la ville de Romainville en Seine-Saint-Denis, Professeur associé en médecine générale à Sorbonne Université – membre du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes

• Marie-José ASSIE – Directrice du CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) des Hautes-Pyrénées

• Adjudante Lydie GONTHIER, Responsable de la Maison de Protection des Familles - Gendarmerie des Hautes-Pyrénées

• Laurine MANESCAU (Juriste) et Guillaume KULEMANN (intervenant socio-judiciaire) - France Victimes 65

Le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire et gratuite par téléphone au 06 72 58 90 09 / 05.63.48.20.81 ou par mail : instances.sudouest@harmonie-mutuelle.fr ou www.agora-mutualiste.fr