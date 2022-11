Toulouse - PRIX SANTÉ ENTREPRENEURS HARMONIE MUTUELLE 2022 : 2 ENTREPRISES HAUTES-GARONNAISES LAURÉATES

Le Prix Santé Entrepreneurs Harmonie Mutuelle valorise et récompense les actions promouvant la santé et le bien-être à l’initiative d’entrepreneurs pour améliorer leur propre santé, celle de leurs salariés, leurs clients ou plus globalement leur environnement. A l’issue de la première phase de vote, 2 lauréats ont été désignés en Haute-Garonne par les jurys régionaux : Aftersafety et Get Up !

UN PRIX RÉGIONAL PUIS NATIONAL, SYMBOLE DE L’ANCRAGE TERRITORIAL FORT DE LA MUTUELLE

En Occitanie, 283 délégués élus se sont mobilisés pour la promotion du prix et/ou dans le cadre du jury. À la suite de leurs votes, les projets retenus sont les suivants :

Aftersafety

Lorsqu’un dirigeant de petite entreprise commence ses recherches en santé au travail, il met plusieurs heures avant de trouver les premiers éléments. Conséquence : les démarches en la matière sont souvent freinées ou non-initiées par soucis de temps. Paradoxalement, ce sont les moins accompagnés en la matière.

« Notre concept d’Afterwork AFTERSAFETY permet au chef d’entreprise, indépendant ou membre de la direction d’apprendre sur la santé (pour son entreprise et pour lui) et la sécurité, dans un cadre qu’il connaît et qu’il apprécie. Nous concevons une animation pédagogique, qui va questionner chacun sur un thème par soirée, avec un partenaire expert de ce thème en local. On sélectionne ensuite un cadre convivial où, en seconde partie, se partage un moment gourmand avec des produits locaux et frais. Ce moment favorise les échanges sur la thématique qui se poursuivent dans une ambiance détendue. Notre pilote sur la commune de Saint-Orens à proximité de Toulouse a été un succès, puisque les questions sur notre animation ‘posture au bureau’ ont continué tout au long de l’évènement, avec des échanges et des réactions très engageants. Nous avons pris conscience que ce format est nécessaire et attendu pour beaucoup, qui y voient aussi une opportunité de découvrir un nouveau mode de réseau. Le tout en permettant à un tissu local de se renforcer et de fédérer autour d’un socle commun : leur santé. » explique Thomas Marin

Pour en savoir plus https://tmsafety.fr/

Get up ! la signalétique active

Et si le parcours-santé pouvait intégrer l'entreprise ? Les personnes ont besoin de deux éléments pour lutter contre la sédentarité : des rappels de bonnes pratiques et des idées d'actions. "Get Up !" propose d'équiper les locaux d'une signalétique à impact, visant à transformer la prise de conscience en action. Chaque zone stratégique est pourvue d'un affichage spécifique : la salle café, les salles de réunions, les escaliers, le couloir, les sanitaires,... L'affiche engage celle et/ou celui qui la regarde à réaliser une action. Exemple : "En attendant le café, j'active mes mollets". Ce message intrigue dans un premier temps et la personne peut accéder à une courte vidéo qui va lui proposer un exercice et des options de niveau si nécessaire. Pour accéder à la vidéo, il suffit de lancer l'appareil photo de son smartphone et de scanner le QR Code. Tous les trois mois, la signalétique est intégralement changée. Au-delà de l'affichage, nous cherchons également à challenger les équipes, et à créer une émulation entre collègues de travail (lien social). Des animations sont également proposées comme "La roue des challenges". Il s'agit d'une roue à tourner à la machine à café. Cette dernière déterminera le challenge à réaliser : équilibre, fentes, squats, pompes. Bien entendu, ces exercices sont adaptés au milieu de l'entreprise. "Get Up !" est créée à Toulouse par Julien BONZOM, fondateur et directeur artistique de l'agence "Les bonshommes" et Jean-Julien SOUQUES, gérant et formateur de l'organisme de formation : Mon Entreprise Bouge !

« L’objectif de Get Up ! est de transformer la prise de conscience en actions. Nous intervenons chez nos clients pour animer des ateliers ou des formations sur le thème de la sédentarité et de l’inactivité physique. Et pour aller plus loin dans la démarche et initier le changement d’habitudes, nous équipons certaines zones stratégiques de l’entreprise avec notre signalétique active : salle café, bureaux, salles de réunion, couloir, sanitaires…. L’affiche contient un message à impact qui attire l’attention (exemple : en attendant le café, j’active mes mollets) et une proposition d’exercice en vidéo, en scannant le QR Code. Au-delà des affiches, nous mettons également en place des animations, pour créer des challenges et de l’émulation au sein des équipes (exemple : le roue des défis). Notre volonté est d’intégrer le parcours-santé directement au sein de l’entreprise, avec des exercices adaptés, pour accompagner les collaborateurs à rompre avec la position assise prolongée et à s’activer davantage. » explique Jean-Julien SOUQUES

Consécration le 06 Octobre 2022, au Salon Serviciz à Toulouse, où nous avons reçu le prix du "Service de l'année".

Pour en savoir plus : https://getup-signaletique.fr

Un dispositif dont Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Occitanie d’Harmonie Mutuelle se félicite : « Le contexte de crise que nous traversons révèle encore plus l’importance de prendre soin de la vie des entrepreneurs engagés dans le développement du capital humain en entreprise. Par ce prix, nous valorisons et récompensons des entrepreneurs ayant entrepris une action remarquable pour favoriser la santé ou le bien-être en entreprise. Cela illustre très concrètement l’identité singulière d’Harmonie Mutuelle et son propre engagement auprès de ses adhérents et de ses clients entrepreneurs et entreprises. »