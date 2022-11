Albi - PRIX SANTÉ ENTREPRENEURS HARMONIE MUTUELLE 2022 : 1 ASSOCIATION TARNAISE LAURÉATE

Le Prix Santé Entrepreneurs Harmonie Mutuelle valorise et récompense les actions promouvant la santé et le bien-être à l’initiative d’entrepreneurs pour améliorer leur propre santé, celle de leurs salariés, leurs clients ou plus globalement leur environnement. A l’issue de la première phase de vote, 1 lauréat a été désigné dans le Tarn par les jurys régionaux : la Banque Alimentaire du Tarn pour ses ateliers de cuisine auprès des personnes vulnérables.

UN PRIX RÉGIONAL, SYMBOLE DE L’ANCRAGE TERRITORIAL FORT DE LA MUTUELLE

En Occitanie, 283 délégués élus se sont mobilisés pour la promotion du prix et/ou dans le cadre du jury. À la suite de leurs votes, le projet tarnais retenu est : - Des ateliers de cuisine auprès des personnes vulnérables organisés par la Banque Alimentaire du Tarn

Animés par deux bénévoles, Richard Tournier cuisinier retraité professionnel et Marie-Françoiqe Freiche chargée d'animation du réseau, ces ateliers sont un moyen de faire passer des messages concernant la nutrition, l'équilibre alimentaire, l'hygiène alimentaire, mais aussi de retrouver confiance en soi et favoriser les échanges. Par des gestes simples et des recettes faciles, l'objectif est de prodiguer des conseils de préparation, faire connaître des produits et leur possibilité d'utilisation. Car les personnes en situation de précarité ont perdu l'essentiel des repères pour cuisiner et de ce fait s'alimentent souvent très mal, d'autant plus que leur budget est souvent très limité.

"La Banque Alimentaire du Tarn est une association créée en 1997 qui, dans une démarche de solidarité, œuvre contre le gaspillage alimentaire. Elle a pour mission d'apporter une aide alimentaire aux personnes les plus démunies et vulnérables, en partenariat avec des associations adhérentes du département (Croix Rouge, Épiceries Sociales…). Dans notre rôle de conseil et d'accompagnement auprès de ces dernières, nous avons mis en place des ateliers cuisine à destination des bénéficiaires qui reçoivent l'aide alimentaire et aux personnes en situation de fragilité sociale et/ou professionnelle. Notre objectif étant de donner des astuces pour concilier équilibre alimentaire et petit budget dans une démarche de prévention-santé, ainsi que lutter contre l'exclusion et rompre la solitude dans un but de sociabilisation" explique Sylvie Malfilatre, coordinatrice et animatrice de ces ateliers pour la Banque Alimentaire.

Les 67 bénévoles de l’association accompagnent 10 500 bénéficiaires dans tout le département tout au long de l’année, et distribuent l’équivalent de 1,5 million de repas par an, avec le concours de 31 associations partenaires .

Un élan de solidarité dont Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Occitanie d’Harmonie Mutuelle se félicite : « Le contexte de crise que nous traversons révèle encore plus l’importance de prendre soin des personnes en situation de grande précarité. Par ce prix, nous valorisons et récompensons des initiatives ayant entrepris une action remarquable pour favoriser la santé ou le bien-être. Cela illustre très concrètement l’identité singulière d’Harmonie Mutuelle et son propre engagement pour une société plus inclusive. »