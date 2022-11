Occitanie - Quand le masque redevient nécessaire ! Communiqué de l'Académie nationale de médecine (*)

Quand le masque redevient nécessaire Communiqué de l’Académie nationale de médecine (*) 2 novembre 2022

Alors que la huitième vague de Covid-19 semble se stabiliser à un niveau élevé [1], la perspective d’une épidémie de grippe saisonnière précoce se précise en métropole au vu de l’incidence croissante des syndromes grippaux et des cas sporadiques confirmés [2], et la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans est passée en phase épidémique sur l’ensemble du territoire [3].

L’éventualité d’une co-circulation épidémique des virus grippaux et du SARS-CoV-2 était redoutée lors des deux dernières saisons hivernales [4]. Au cours de la saison 2020-2021, aucune circulation active des virus grippaux n’a été observée, la stricte application des gestes barrière, notamment le port du masque et le lavage des mains, ayant entraîné une diminution spectaculaire de l’incidence des infections grippales, des gastro-entérites et des bronchiolites. En revanche, la saison 2021-2022 a connu le retour de la grippe avec une épidémie qui s’est étendue sur 9 semaines[5].

Cette possibilité de double infection, exposant les personnes vulnérables aux formes les plus sévères et les services hospitaliers au risque de saturation, doit donc être prise en considération pour la saison 2022-2023. Elle impose un rappel énergique des recommandations vaccinales visant à coupler [6]. Elle justifie également une réhabilitation des mesures barrière, délaissées depuis sanitaire le 31 juillet 2022.

Bien que la situation sanitaire n’exige pas actuellement de revenir aux mesures obligatoires, l’Académie nationale de médecine recommande :

- le port d’un masque de type FFP2 dans les espaces publics clos pour les personnes âgées ou porteuses de comorbidités, pour l’entourage et les professionnels de santé qui sont en contact avec des personnes vulnérables, et pour les femmes enceintes, même quand elles sont à jour dans leurs vaccinations ;

- le port d’un masque de type chirurgical dans les hôpitaux, les dispensaires, les centres de soins et les pharmacies, et dans les espaces fermés accueillant du public, tels que les transports en commun en période d’affluence;

- l’utilisation systématique du gel hydroalcoolique dans les lieux recevant du public.

