Hérault - Venez terminer l'année en beauté avec le comité des fêtes de Gignac

Après la soirée de clôture de la foire de Gignac qui affiche complet le samedi 26 novembre et le prochain loto du comité des fêtes qui aura lieu le dimanche 11 décembre à 17 heures au chai de la gare, le dynamique comité des fêtes de GIGNAC organise le réveillon de la Saint Sylvestre, le samedi 31 décembre 2022 au chai de la Gare avec L'Danse et Délices traiteur soirée diner / cabaret suivie d'une soirée dansante jusqu'au bout de la nuit réservation obligatoire avant le 20 décembre.

Menu 85 euros : Foie gras de canard aux pommes et aux épices - Cassolette entre deux mers Ecrevisse et lotte en bourride - Trou normand - Pavé de quasi veau crème de morilles servi avec millefeuille de pomme de terre aux châtaignes et carotte glacées - Assiette deux fromages - Assiette Gourmande - Café - Soupe à l'oignon - Apéritif - vin - champagne - Cotillons.

Menu enfant - 12 ans : Mousse de canard et son mesclun de salade - Fondant de poulet sauce forestière - Roti de pomme de terre et poêlée de légumes - Fromage et Fondant au chocolat réservation obligatoire (06 76 71 28 39 ou via Hello Asso en cliquant ici).



Le comité des fêtes de Gignac est membre de la FNCOF - Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités dont le président Sébastien Vallée est également délégué départementale pour l'Hérault, la FNCOF conseille et permet aux associations, comités des fêtes et municipalités adhérentes de bénéficier de remise sur la SACEM (Nouveau protocole qui peut amener jusqu'à 40 % de réduction et de nombreux autres avantages et partenariats. Pour plus d'informations www.fncof.com où contact via la Facebook de la FNCOF 34 )