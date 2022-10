Occitanie - L'Occitanie s'expose à Heidelberg en Allemagne

Dans le cadre de la 17ème semaine française de Heidelberg, le cercle culturel franco-allemand de la ville organise plusieurs évènements mettant la Région Occitanie à l’honneur.

Depuis le 19 octobre et jusqu’au 4 novembre sont proposées deux expositions intitulées « Le tour de l’Occitanie en 41 Grands Sites » et « En Occitanie / Sud de France, 41 destinations d’exception ! ».

Précédant la quinzaine franco-allemande et portant sur la destination Occitanie ainsi que sur son patrimoine, ces expositions sont destinées à faire découvrir les cultures française et régionale en Allemagne.

Organisées en partenariat avec la Maison de Montpellier à Heidelberg, ces deux expositions sont conçues comme une initiation, une invitation à la découverte et au voyage à travers des photos emblématiques et une présentation des 41 Grands Sites Occitanie / Sud de France.

Ces deux expositions présentées à Heidelberg, au Rathaus-Foyer et à la Maison de Montpellier (Montpellier-Haus), dans le Land de Bade-Wurtemberg au sud-ouest de l'Allemagne, seront par la suite proposées dans différents lieux outre-Rhin, en collaboration avec les centres culturels et les Instituts français.

« Les liens fraternels, culturels et économiques que nous entretenons avec l’Allemagne sont le fondement des actions que nous mettons en place pour renforcer notre coopération, comme c’est le cas à travers la quinzaine franco-allemande co-organisée depuis 2018 par la Fondation Groupe Dépêche, l’association « Allemagne-Occitanie L’Europe au Cœur » et la Région. Ces 2 expositions organisées dans le cadre de la semaine française de Heidelberg donnent justement le coup d’envoi de la nouvelle édition de la quinzaine franco-allemande. Elles sont l’occasion de faire découvrir notre patrimoine régional, dans toute sa richesse et sa diversité. Il s’agit bien sûr de mettre en lumière le potentiel touristique de notre territoire mais aussi et surtout d’entretenir et de renforcer les liens qui unissent l’Occitanie à l’Allemagne » a notamment déclaré la présidente de Région, Carole Delga.

Photo de l’exposition « Le Tour de l’Occitanie en 41 Grands Sites » (© Région Occitanie).