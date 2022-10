Toulouse - Les Vins du Sud-Ouest récompensés par le prix Paolo Benvenuti

Ce mercredi 19 octobre 2022, les Vins du Sud-Ouest se sont vu décerner le prix Paolo Benvenuti, attribué dans le cadre des Iter Vitis Awards qui, chaque année, distinguent des initiatives permettant de protéger et de valoriser le patrimoine viticole. Les jurés, issus de différents pays européens, ont tenu à soutenir les efforts des vignerons du Sud-Ouest pour faire connaître et reconnaître leurs nombreux cépages autochtones.

Cette récompense, remise lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Saint-Jacques-de-Compostelle, met en lumière à l’échelle européenne les caves et maisons du Sud-Ouest pour avoir su préserver et transmettre des cépages autochtones d’une grande diversité, qui font partie de l’identité du Sud-Ouest : petit et gros manseng, tannat, petit courbu, arbouriou, négrette, bouysselet, malbec, braucol, duras, prunelart, loin de l’œil, etc.

Le Sud-Ouest : des vignobles à valeur patrimoniale

Cette nouvelle distinction confirme la valeur patrimoniale du Sud-Ouest qui devenait, le 15 juin dernier, le premier bassin viticole inscrit en tant que tel au titre de la Route Culturelle Européenne de la vigne et du vin “Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne”. Cette reconnaissance institutionnelle visait non seulement à célébrer la valeur culturelle et civilisationnelle des vignobles du Sud-Ouest mais aussi à mettre en avant leur valeur écologique, générée par un encépagement à la fois rare et complexe.

Une récompense collective

« Nous nous réjouissons d’un prix qui couronne les efforts de l’ensemble des vignerons du Sud-Ouest et de ceux qui les ont précédés pour sauvegarder notre patrimoine ampélographique, se félicite Christophe Bou, co-président de l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest, qui a reçu le prix des mains de la présidente de la route “Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne”, Emanuela Panke. Nous avons plus de 130 cépages autochtones dans le Sud-Ouest, dont certains très rares. Ces cépages sont pour certains méconnus mais ce sont eux qui font la singularité de nos vins. »

Un prix qui valorise une démarche d’ensemble

La récompense obtenu par les Vins du Sud-Ouest valide en outre la démarche visant à inscrire le bassin tout entier dans le projet “Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne”. Président de l’association “Iter Vitis France”, Didier Cujives se réjouit ainsi que « le prix Paolo Benvenuti consacre le travail pionnier des vignerons du Sud-Ouest pour la préservation et la valorisation de leurs cépages » mais aussi que les vignobles du Sud-Ouest soient devenus cette année « le premier bassin reconnu au titre d’Itinéraire culturel européen car celle-ci est une démarche structurante à la fois pour le Sud-Ouest, pour ses différents territoires ainsi que, plus largement, pour l’espace européen. »