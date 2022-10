Rodez - Le musée Soulages apprend avec une très grande émotion le décès de Pierre Soulages à l'âge de 102 ans

Cet immense peintre à la longévité exceptionnelle incarnait à lui seul l’art moderne et l’art contemporain depuis l’immédiat après-guerre. Son œuvre commence en 1947-48 avec les peintures au brou de noix dont le musée de Rodez conserve un ensemble majeur, et s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui, Pierre Soulages étant resté actif dans son atelier jusqu’aux derniers jours.

Pierre Soulages avait participé activement à la vie artistique de son temps : il était le dernier à pouvoir parler au débotté de Hartung, De Staël , Poliakoff, Rothko, Klein et plus récemment Léger.

Il s’était fait connaître avec un œuvre non figuratif fondé sur la lumière du noir dont les peintures Outrenoir, issues d’un seul pigment et travaillées dans la matière même de la surface, constituent son expression à partir de 1979. Il n’a jamais varié dans son approche du pictural déclarant, dès 1948, qu’une peinture est un tout organisé, un ensemble de formes (lignes, surfaces colorées…) sur lequel viennent se faire et se défaire les sens qu’on lui prête ».

Né à Rodez en 1919, dans un quartier d’artisan, Soulages avait choisi avec son épouse Colette, de doter sa ville natale d’un ensemble exceptionnel, augmenté à plusieurs reprises, témoignant des différents moments de son œuvre peint et imprimé. C’est cette magnifique donation de plus de 250 œuvres qui a permis la création du musée Soulages qui conserve aujourd’hui, grâce à la générosité du couple, le fonds le plus complet consacré au peintre depuis ses tout débuts jusqu’aux œuvres les plus récentes.

Pierre Soulages, entre 1986 et 1994 a honoré une commande publique exceptionnelle : les vitraux de Sainte-Foye de Conques, des verrières hors norme, translucides et non transparentes. Il avait l’habitude de dire que le cœur battant du musée Soulages était la salle consacrée aux vitraux de Conques. C’est dans cette église qu’il avait eu sa vocation de peintre.

Inauguré en mai 2014 dans un architecture unanimement saluée conçue par les Catalans RCR Arquitectes, le musée Soulages est un établissement de coopération culturelle bénéficiant du partenariat de Rodez agglomération, du département de l’Aveyron, de la région Occitanie et du Ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles. Plébiscité par le public, il a franchi en 2021 le seuil d’un million de visiteurs depuis son ouverture.

Le musée Soulages a été conçu du vivant du peintre –chose rare– avec une mission particulière que le peintre nous a assigné immédiatement : accueillir les autres mouvements et les autres artistes, Picasso, Calder, Klein, Léger, Le Corbusier, etc.. Soulages luttait contre l’inertie des musées qui ne voit que leurs collections. Cette mission se poursuivra plus que jamais.

Le musée Soulages, son équipe dévouée, présente à Colette Soulages et à la famille ses condoléances les plus attristées.

Benoît Decron

Directeur musée Soulages Rodez – EPCC

Conservateur en chef du patrimoine

Portrait de Pierre Soulages © photo Christian Bousquet