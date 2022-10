Occitanie - Belles histoires d'automne : 214 cavistes engagés pour les vins du Sud-Ouest

Pour la sixième année consécutive, et jusqu'au 13 novembre, des cavistes militants de toute la France se feront les porte-parole des Vins du Sud-Ouest à l’occasion de l’opération « Belles histoires d’automne ». Leur mission : partager avec leurs clients leur goût pour les vins issus des cépages autochtones du Sud-Ouest.

Les cépages du Sud-Ouest à l’honneur

L’affiche de l’opération donne le ton. Le Sud-Ouest est une terre généreuse en cépages autochtones, dont certains sont même endémiques, c’est-à-dire qu’on ne les retrouve pas ailleurs. Et ces cépages rares, antidote à la standardisation du vin, le SudOuest en est sacrément fier. Aussi, les cavistes engagés dans l’opération auront pour consigne de mettre en valeur cette diversité au travers de dégustations et de sélections exclusives.

40 coffrets dégustation à gagner

Pour booster l’opération, un concours sur Facebook et Instagram permettra aux amateurs de vin de gagner une box Sud-Ouest. Pour cela, ils devront répondre chaque semaine à une question portant sur une spécificité d’un vignoble du Sud-Ouest. Les coffrets seront composés chacun de six verres collector, d’un couteau-sommelier, d’un livre de recettes et de deux bouteilles de vins du Sud-Ouest.

Une opération qui s’inscrit dans une stratégie au long cours

Avec cette nouvelle édition des « Belles histoires d’automne », les Vins du Sud-Ouest entendent à la fois poursuivre leur travail de fond auprès des consommateurs, en continuant de travailler la notoriété et la pédagogie, et engager les cavistes à les soutenir sur la durée, notamment en stimulant le référencement : l’an passé, quatre cinquièmes des cavistes ayant participé avaient en effet vu leurs ventes progresser pendant et après l’opération !