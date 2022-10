Hautes-Pyrénées - Le rendez-vous automnal des vignobles Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh célèbre sa 20e édition

C’est en 2002, pour la première fois, que les vignerons des appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh ouvrent leurs portes afin d’accueillir les amateurs de vins, les néophytes et les familles. Avec l’envie et la motivation de rendre possible l’accès au domaine et faire découvrir leurs vins, les vignerons depuis 20 ans maintenant s’attèlent après les vendanges à l’organisation de cet événement.

Les vignerons des deux appellations du Sud-Ouest ont, cette année encore, le plaisir d’inviter le grand public à découvrir et partager leur passion, chez eux, les samedi 19 & dimanche 20 novembre prochains. Chaque année, ce 3ème week-end de novembre est synonyme de convivialité dans la région. En effet, le vignoble de Madiran se transforme en véritable terrain de jeu, à l’occasion de son événement « Portes Ouvertes ».

Un moment unique et parfait pour sillonner les routes du territoire, naviguer de domaines en domaine, et ainsi découvrir les secrets de chacun et la richesse des uns et des autres.

Cette année, 33 domaines et châteaux répondent présents pour faire découvrir leurs vins et transmettre leur passion. Durant ces deux jours, les petits comme les grands pourront se divertir, découvrir, et redécouvrir les domaines des appellations, à travers un programme inédit imaginé par les vignerons, eux-mêmes (dégustations, ateliers, visites, ou encore spectacles, etc.).

Le programme complet est ici : https://madiran-pacherenc.com/blog/2022/10/21/portes-ouvertes-2022-20eme-edition/