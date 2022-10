Toulouse - Les élus régionaux visitent l'école La Prairie

Une délégation d’élus du conseil régional, composée de Marie Piqué, vice-présidente à la vie associative, des conseillers régionaux Philippe Briançon et Jérôme Monamy, ont visité l’association d’éducation nouvelle « La Prairie », un établissement scolaire qui accueille plus de 450 élèves de la maternelle au collège en plein cœur de Toulouse. « Depuis la crise du Covid, le conseil régional se mobilise pour protéger les emplois associatifs qui concernent plus de 160 000 salariés dans notre région, répartis sur un peu plus de 15 000 associations employeuses », explique la vice-présidente actuellement en tournée pour rencontrer les structures soutenues par la Région.

« La crise du Covid a entrainé une forte augmentation des charges, couplée avec le maintien de la masse salariale et la poussée de l’inflation, nous n’avons pas pu résorber nos résultats déficitaires de 2020-2021, et 2022 s’annonce tout aussi difficile », témoigne Denis Rouger, membre du conseil d’administration et chef de l’établissement qui compte 54 salariés. « Nous sommes implantés sur ce territoire depuis plus de 50 ans. Nous apportons une plus-value réelle pour la métropole et les familles en recherche d’un autre modèle d’éducation », abonde la directrice scolaire Amanda Larrive.

Chargé de mission au Mouvement Associatif Occitanie sur la cellule d’aide Prev’Asso financée par la Région, Benjamin Cayrecastel a participé aux travaux de diagnostic des difficultés de l’association. « Nous avons pu rapidement identifier des possibilités de développement concernant les outils de pilotage, en retravaillant le plan de trésorerie, le budget prévisionnel et en mettant en place une comptabilité analytique plus performante », détaille le technicien, soulignant tout de même le danger de rupture de trésorerie auquel fait face l’association d’ici 2023.

« Nous avons eu très peur, mais nous n’étions pas seuls et le fait d’avoir accès au dispositif Prev’Asso nous a permis de nous sentir plus en sécurité », témoigne la directrice devant les élus. Si un appel à la mobilisation financière et bénévole auprès des parents d’élèves a permis tout de même de redonner des perspectives positives, l’équipe doit maintenant se mobiliser face à la crise énergétique. L’occasion de rappeler aux élus qu’après tous les efforts pour protéger les acteurs économiques durant la crise du Covid, ce n’est pas le moment de désarmer, notamment sur le soutien à l’emploi associatif.