Gruissan - Record de France : Le plus grand bain glacé aura lieu le samedi 12 novembre à Gruissan

Le plus grand bain glacé de France by Icemind !

Le spécialiste du froid extrême Jean-François Tual, aka Icemind, se lance un nouveau challenge : le record de France du plus grand bain glacé ce samedi 12 novembre à Gruissan !

Il sera pour l’occasion accompagné d’Arthur Guérin-Boëri, recordman du monde d’apnée sous la glace.

1. Le plus grand bain de glace de l’histoire du pays : plus de 150 personnes de tous âges et sexes sont déjà inscrites. Elles s’immergeront dans une piscine à

0°C refroidie par 10 tonnes de glace.

2. Une conférence avec Icemind, auteur du bestseller « Le froid m’a sauvé », instructeur phare et ambassadeur de la méthode Wim Hof en France, et Arthur Guérin-Boëri, quintuple champion du monde et actuel recordman du monde d’apnée sous la glace.

Nos deux experts dissèqueront les bienfaits injustement méconnus du froid et de la respiration pour la santé physique, émotionnelle et mentale.

Comment s’inscrire ?

Venez participer à l’aventure, dans l’eau glacée ou depuis le bord de la piscine.

Réservations : https://icemind.com/bain-de-glace-record-de-france/

Plus d’infos : magda@icemind.com / 06 62 43 99 37

Quand ?

Samedi 12 novembre 2022, de 9h30 à 15h30.

Préparation à l’immersion 10h15;

Bain de glace vers 11

Conférence à 13h30

Où ?

Camping LVL Les Ayguades,

Av. de la Jonque, 11430 Gruissan (à 15 min de Narbonne)

Avec qui ?