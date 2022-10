Marvejols - Les jeunes Conseillers municipaux sont élus

Dès le mois de juin, la Ville de Marvejols a lancé un appel à candidatures pour le Conseil municipal des jeunes (Cmj), un projet inédit pour la commune.

14 jeunes habitants de Marvejols et scolarisés du CM2 à la 1re se sont portés candidats et ont battu la campagne auprès de leurs pairs en vue des élections organisées le samedi 15 octobre 2022.

A l’issue du scrutin, au cours desquels les deux bureaux de vote installés en Mairie ont été tenus toute la journée par les candidats et les Conseillers municipaux, Mme le Maire a proclamé les résultats et tous ont été élus et occupent désormais les 14 sièges du Conseil municipal des jeunes.

Timéo, Edgar, Malo, Lyse, Noam, Louis, Gabriel, Salomé, Antoine, Matéo, Amarylis, Stanislas, Livia et Sanaé ont à présent rendez-vous le 9 novembre 2022 pour la séance d’installation de cette nouvelle instance, où ils pourront :

présenter, défendre et soutenir des propositions d’intérêt général ;

mettre en œuvre des actions pour améliorer le cadre de vie ;

découvrir le fonctionnement de la Ville de Marvejols ;

dialoguer avec d’autres jeunes et les élus municipaux.

Le projet du Conseil municipal des jeunes fait partie intégrante du programme politique de la mandature en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Son objectif est d’instaurer un dialogue direct entre les jeunes et les élus locaux et de permettre aux jeunes de s’exercer à la

citoyenneté, d’expérimenter la démocratie locale, de développer leur sens de l’intérêt général et ainsi d’accéder à l’autonomie et à la responsabilité.