Marvejols - La Ville de Marvejols lance son application mobile

La Ville de Marvejols a décidé d’investir dans une application mobile pour offrir toujours plus de services à ses administrés.

Afin de renforcer la communication et l’information auprès des Marvejolaises et Marvejolais, la municipalité a décidé de créer une application mobile simple d’utilisation et gratuite.

Cette application permet de recevoir des actualités en temps réel, mais aussi de consulter de multiples informations sur les services de la Ville, et plus globalement sur Marvejols.

Les utilisateurs peuvent par exemple y retrouver un annuaire complet, les numéros d’urgence, le magazine municipal de la Ville « Marvejols Infos », le menu de la restauration de l’école de la Coustarade, un accès direct au portail familles, des offres d’emploi, des informations sur les transports et l’agenda avec toutes les dates des manifestations.

Cette application est aussi un soutien supplémentaire aux associations qui souhaitent diffuser leurs événements auprès de la population.

Elle permet enfin de délivrer rapidement des alertes lorsque cela est nécessaire.

Les élus de Marvejols ont voulu cette application interactive. Aymeric Felgeirolles, adjoint délégué à la communication, insiste sur la possibilité offerte à la population d’effectuer des signalements « pour faire part des problèmes constatés en matière d’éclairage public, de

sécurité, de déchets et de propreté, d’eau et d’assainissement, de voirie, de cadre de vie (problèmes sur des jeux d’enfants par exemple).

Nous répondons ainsi à une forte demande de la population de mieux communiquer, plus largement, en complément du Marvejols Infos, de la refonte du site Internet prévue pour 2023 et de l’installation prochaine de bornes d’information aux entrées Nord et Sud de la ville. »

Pour télécharger l’application, il suffit de se rendre sur l’App Store ou le Play Store et de taper « Marvejols ».