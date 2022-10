Castelnau-le-Lez - Une nuit avec Monsieur Teste Mardi 25 octobre 2022 à 20h au Kiasma

Le Kiasma accueille la dernière création de la Scène Nationale de Sète présentée au Off d’Avignon cet été, un bel hommage à Paul Valéry dont nous fêtions en 2021 les 150 ans de la naissance.

Françoise Cadol, comédienne et auteure, aime à créer des passerelles entre le théâtre et d’autres univers à l’image de ses précédentes créations autour des neurosciences, de la musique, de la sculpture ou de la peinture. Elle nous convie ici à un rendez-vous à quatre dans le bureau d’un écrivain.

Un vote, une question de vie ou de mort. Un accord à trouver avant 5 heures du matin. Une pendule dont les aiguilles s’affolent. Le Temps, qui n’est peut-être pas ce que nous en voyons. Un mystère pour les uns, un manque de données pour Teste. Un carnaval étrange.

Écrit et mis en scène par Françoise Cadol. Librement inspirée de Monsieur Teste de Paul Valéry.

Matériaux d’écriture : Paul Valéry, Edmond Teste, Léonard de Vinci, Edgar Allan Poe, le Temps, l’imagination, la magie.

Distribution : Louise Lemoine Torrès, Françoise Cadol, Francois Dunoyer, Stéphane Bernard.

Collectif artistique : Denis Schlepp (Créateur Lumières) – Franck Gervais (compositeur, créateur sons et assistant à la mise en scène), Nicolas Montier, Thomas Parle (Compositeurs) – Alice Touvet (Création costumes) – Vincent Delourmel (Création magie) – Jérémy Braitbart (Chorégraphe) – Aline Pélissier (Productrice exécutive).

Réunir autour d’une table les artistes qui vont mettre en lumières, sons, mouvements, couleurs, matières, images, cette pièce, est mon voeu de metteuse en scène.

Faire un collectif artistique de toute une équipe. Tirer des lignes, des transversales entre les différentes sensibilités, expériences de chacun, et ensemble, explorer, chercher l’utile et le sensible, le magique, pour ce voyage entre réalité et imaginaire. Françoise Cadol

2022 : Création Scène nationale de Sète , Festival Off d’Avignon

Représentations à venir : le 25 octobre à 20h au Kiasma et le 8 novembre au Cresco à Saint Mandé…