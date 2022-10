Castelsarrasin - Lycée Jean de Prades : Première réunion du conseil d'administration

Le lycée Jean de Prades a tenu le premier conseil d’administration de cette nouvelle année académique.

Une séance de rentrée avec de nombreuses délibérations administratives à laquelle a participé la nouvelle équipe de représentants des parents d’élèves.

Par de-là les conventions et modifications budgétaires qui rythment les conseils en cette période, on retiendra l’effort de l’établissement pour fournir aux élèves un accompagnement extra-scolaire et pédagogique le plus complet possible. Les IMP - Indemnités pour Missions Particulières - sont allouées à l’établissement pour indemniser les enseignants et personnels qui s’engagent à prendre des responsabilités pédagogiques au profit des élèves. « Cela nous permet d’avoir des intervenants avec une plus-value réelle pour les élèves, comme par exemple sur l’éducation au développement durable, à l’accès à la culture, à la coordination des activités d’éducation physique et sportive. Nous mettons particulièrement l’accent sur la gestion du réseau pédagogique ainsi que sur la cellule de prévention du décrochage scolaire », a expliqué la proviseure Valérie Charpin lors du conseil d’administration.

L’accès aux activités sportives et culturelles sont aussi une priorité. Le conseil d’administration a ainsi validé l’organisation par les enseignants d’un séjour au ski au mois de mars ouvert à 45 élèves de seconde.

Un partenariat a aussi été validé entre le lycée et la Compagnie Zygomatic qui présentera la pièce de théâtre « Climax » aux lycéens en décembre à la salle Descazeau de Castelsarrasin. « Cela permettra à plus de 200 élèves de se sensibiliser aux enjeux écologiques de manière ludique et divertissante », a souligné Madame Charpin.

Le 7 octobre ont eu lieu les élections des représentants des parents d’élèves.

L’équipe de Julien Sueres, Françoise Marnières et Nathalie Thoumazet s’est étoffée avec l’arrivée de Véronique Marsol. Tous les 4 siègeront donc cette année en conseil d’administration. « C’est avec plaisirs que nous repartons pour une année. Notre objectif est d’être aux côtés de l’établissement, de ses personnels et de ses enseignants dans l’intérêt des élèves lorsqu’il y a un besoin particulier », a détaillé Julien Sueres par ailleurs vice-président de la fédération Tarn et Garonne des comités de parents d’élèves. « En ligne de mire nous avons l’organisation du Forum Orientation 2022 de la FCPE qui se tiendra cette année à la salle des fêtes de Gandalou le 19 novembre, nous sommes tous sur le pont pour faire de cette édition une réussite et surtout que cela profite à un maximum d’élèves castelsarrasinois », ajoute M. Sueres. Plus de 30 acteurs économiques locaux devraient être présents pour présenter aux familles leurs divers métiers et formations post-bac dans le département. L’occasion de tracer quelques perspectives d’orientation pour les élèves qui ont déjà bien entamé cette nouvelle année.