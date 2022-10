Haute-Garonne - Le Syndicat d'énergie à la rencontre des élus locaux à Castanet-Tolosan

Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) organise des réunions territoriales durant le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 pour échanger avec les maires et les délégués des communes sur les sujets et les enjeux d’actualité, en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux.

C’est ainsi que Thierry Suaud, Président du SDEHG, s’est rendu le 14 octobre dernier à Castanet-Tolosan pour rencontrer les élus communaux du secteur, accompagné des équipes du SDEHG.

Les échanges, particulièrement riches, ont porté en premier lieu sur la crise énergétique et ses conséquences sur le budget des communes. Les élus communaux sont particulièrement inquiets face à la hausse soudaine des coûts de l'énergie qui met en péril les services publics locaux essentiels.

Thierry Suaud rappelle qu’il a écrit à Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition énergétique, pour alerter le gouvernement sur ce sujet préoccupant et qu’il est également intervenu auprès de Dominique Faure, Secrétaire d'État chargée de la Ruralité, lors de l’assemblée générale des Maires le 1er octobre dernier à Muret : « Les communes et les intercommunalités doivent pouvoir bénéficier des tarifs réglementés et des aides de l’Etat pour leurs opérations d’investissements visant à économiser l’énergie, qu’il s’agisse de la rénovation de l’éclairage ou des bâtiments publics mais également pour la production. Il est donc urgent et impératif que les règles actuelles du marché européen de l’énergie soient modifiées et que le gouvernement et le parlement engagent les réformes profondes et structurelles qui en découlent. »

Les élus sont convaincus que pour faire face à cette crise de l’énergie sans précédent il est essentiel entre autres, de réduire nos consommations et d’agir de façon collective.

Les communes peuvent s’appuyer sur l’expertise du SDEHG, en tant qu’acteur du service public local de l’énergie, pour les accompagner dans leur démarche de sobriété énergétique avec différents programmes adaptés à leurs besoins : rénovation de l’éclairage public avec le programme LED Haute-Garonne 2026 ++, extinction de l’éclairage public en cœur de nuit, développement des énergies renouvelables et de l’autoconsommation, rénovation du patrimoine bâti communal, organisation d’un groupement d’achat d’électricité pour obtenir les meilleurs prix.