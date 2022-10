Toulouse - Trois jours d'explosions de saveurs aux salons Vins & Terroirs et Chocolat & Gourmandises

C’est le rendez-vous gourmand de l’année en Occitanie !

Les deux salons «Vins & Terroirs» et «Chocolat & Gourmandises» réunissent 350 producteurs et exposants, mettant en avant les circuits courts et l’achat sans intermédiaire. Pour cette nouvelle édition, le MEETT entend bien surprendre les visiteurs avec des animations inédites.

Le grand rendez-vous régional des gourmets est de retour au MEETT. Avec 97% de visiteurs satisfaits lors de sa dernière édition, il met tout le monde de bonne humeur ! Installés sur deux halls, les salons attenants permettent de tester de nouvelles saveurs et d’échanger directement avec les producteurs.

Inédite, la première vente aux enchères de vins, champagnes et spiritueux devrait marquer l’évènement, ainsi que la confection en live de chocolats et confiseries par les artisans locaux.

Facilement accessible en tram depuis Toulouse, le MEETT offre également 3 000 places de parking gratuites.

Côté Vins & Terroirs : tout droit chez les producteurs

Venus de toute la France, on retrouve quelque 300 acteurs du terroir et des appellations viticoles françaises, qui proposent produits et bouteilles de qualité à prix attractif « direct producteur », avec l’envie de faire découvrir leur travail, en prenant le temps d’échanger sur leurs histoires et pratiques.

L'occasion de faire de vraies rencontres et de constituer sa cave, que l'on soit amateur ou initié, en fonction de son budget.

Près d’une cinquantaine de vignerons et producteurs Bio ou certifiés Haute Valeur Environnementale reviennent en force, particulièrement plébiscités lors de la dernière édition par les jeunes consommateurs.

Cette année au salon, les rhums arrangés, apéritifs et digestifs prennent de plus en plus d’envergure, répondant à de fortes attentes du marché.

Le Salon met à l'honneur la gastronomie de toutes les régions de France, avec des produits variés et de grands classiques. Cet Automne, ils se distingueront par une belle variété de fromages, charcuteries, épices et pâtisseries...

Nouveau : la vente aux enchères de vins, champagnes & spiritueux

Exceptionnelle, cette grande première du salon pour tous les budgets proposera des trésors dénichés dans des caves de particuliers et expertisés par les spécialistes de Primardeco, maison renommée de ventes aux enchères et d’expertises à Toulouse, dirigée par Jérôme de Colonges.

Cette opportunité offre au visiteur de démarrer ou d’enrichir sa cave grâce aux 400 lots proposés en vins, champagnes et spiritueux.

Samedi 29 octobre de 14h30 à 17h30, mezzanine du Hall 1.

Descriptif des lots en ligne sur salon-vins-terroirs-toulouse.comet primardeco.com

Retour très attendu des ateliers d’Artofwines : devenir un amateur averti

Conviés à une analyse olfactive, visuelle et gustative de trois vins, les novices apprécieront cette année encore les initiations permettant d’acquérir les bases de la dégustation œnologique pour goûter sereinement et savoir s’exprimer avec justesse.

Les connaisseurs seront aiguillés vers les Masterclass, pour découvrir la typicité des cépages présents dans les appellations françaises, à travers la dégustation de quatre vins mono-cépages.

Tous les jours, inscription sur place.

Le saviez-vous ? Porté par un engouement spectaculaire, le marché des enchères de vins et spiritueux a connu une progression de 100% depuis 10 ans atteignant le record de 76 millions d’€ de ventes en 2021.

Côté Chocolat & Gourmandises

Nouveau

Comment confectionne-t-on des mendiants, guimauves, macarons ou sucettes en chocolat ? Une dizaine d’artisans locaux viennent cuisiner leurs spécialités sur place, pour régaler les yeux et les papilles des visiteurs avec de nombreuses démonstrations.

En direct également, les élèves spécialisés dans la confection de desserts de restaurant montreront leur savoir-faire acquis au lycée des Métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme d’Occitanie.

Atelier dédié aux plus jeunes

Les familles sont toujours bienvenues sur le stand Choco Kids, en partenariat avec le lycée professionnel toulousain Renée Bonnet, qui sensibilise les jeunes palais au goût et à la texture du chocolat.

Près d’une cinquantaine de chocolatiers et confiseurs déclinent leurs savoir-faire et toutes leurs saveurs.

Parmi eux, les artisans chocolatiers renommés de la région toulousaine, au premier rang desquels Maison Pillon, De la Fève au Palais, Bello & Angeli, Castan Chocolatier, Salon Cacao’T, les Tabliers Toqués By Sébastien Baye, Maison Escarnot, ...

Informations Pratiques

Salon Vins & Terroirs et Salon Chocolat & Gourmandises Du 28 octobre au 30 octobre 2022

Vendredi 28 octobre de 11h à 21h (nocturne)

Samedi 29 octobre & Dimanche 30 octobre : 10h à 19h

MEETT, Parc des Expositions de Toulouse Concorde Avenue, 31840 Aussonne Parking gratuit de 3 000 places

Sur place : restauration / snack / bar

Entrée unique Salon Vins & Terroirs + Chocolat & Gourmandises : 6,50 € Tarif web : 5,50 € pour tout achat en ligne jusqu'au 27 octobre inclus Gratuit pour les - de 10 ans