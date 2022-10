Perpignan - La Mairie de Perpignan rend hommage à Lola

Hommage à Lola

« Les élus de la Ville de Perpignan honoreront ce vendredi 21 octobre, à 18 h 00, la mémoire de Lola, jeune fille sauvagement torturée et assassinée à Paris, par une minute de silence devant la Mairie. J’invite tous ceux qui le souhaitent et le peuvent, à observer ce moment de recueillement et de solidarité pour la famille de Lola.

Au nom de tous les Perpignanais, j’adresse nos sincères condoléances à la famille terriblement endeuillée.

La légitime émotion et la colère publique suscitées par ce drame atroce ne peuvent être utilisées à des fins de politique spectacle.

Nôtre rôle, en tant que responsables politiques, en tant que citoyens, est de continuer à œuvrer pour que les Français rompent avec cette fatalité et avec l’impuissance publique permise par la défaillance de l'État et de ses gouvernements à nous protéger. Une telle horreur ne doit plus jamais se reproduire alors qu’elle peut être évitée ».

Louis Aliot, Maire de Perpignan