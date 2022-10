Béziers - 40èmes journées taurines biterroises

Vendredi 21 octobre à 18h30 au Musée Taurin de Béziers rue Massol « inauguration des 40èmes Journées Taurines Biterroises » en présence des personnalités avec une exposition du peintre espagnol José Puente. Puis en soirée à Zinga Zanga : trois expositions l’une du peintre Jacques Charvet, une autre du photographe Jérémy Busquere et des tableaux du Musée Taurin... et à 21h un spectacle flamenco avec la Compagnie Eva Luisa "Noche Flamenca" suivi à 22h15 d’une Bodega musicale avec Stéphane et Daniel Baptiste. (soirée gratuite)

Samedi 22 octobre, tout d’abord à 10h30 à l’auditorium de la Médiathèque Andrée Malraux (MAN) : rencontre et conférence avec André Viard, président de l’Observatoire national des cultures taurines, suivi du documentaire « les Tauromachies Universelles », et au même endroit à 15h « Rencontre Taurine » avec toreros, éleveurs, auteurs, après-midi présenté par Stéphan Guin du Midi libre et Bernard Mula président de la Fédération des clubs taurins du Biterrois (deux événements gratuits). À 13 heures à la Pena Emilio Oliva traditionnel apéritif avec la réception des personnalités.

Puis à la salle Zinga Zanga à partir de 19h30 grande soirée de gala pour la remise des Trophées aux Triomphateurs de la Féria biterroise 2022 présenté par Jean-Maxime Pigassou avec le Sextet Elie Reilles, le Ballet Artespagnol, le Pole Dance avec Millie Roth et Alina Popescu et la Banda Mescladis. Repas du gala préparé par « Les Savouries » (35€ réservation 06 88 06 65 70).

Dimanche 23 octobre, journée gratuite aux arènes de Béziers débutant à 10h30 par une tienta « 100 ans d'écoles taurines biterroises » avec André Castella, Cayetano Ortiz, Carlos Olsina, Clemente Jaume, Dorian Dejean, Sofianito, Lucas Minana, Joao Machado, El Tolosa, Lenny Martin, Luis Torres… qui feront, à tour de rôle, face à une vaches de chez « 2 Hermanas » et à deux de la ganaderia de Raphaël Chaubet.

À 15h Grand rassemblement « Défendre la Corrida » devant les arènes avec la présence d’élus, de personnalités…

Ensuite à 15h30 autour du ruedo Gala Taurin pour les 10 ans d'alternative du torero Biterrois Tomas Cerqueira accompagné de son élève Christian Parejo pour combattre deux novillos de la ganaderia Gallon.

Sachez l’ouverture des 9h30 et jusqu’à 19h30 d’un Campo de feria « Aux Corrales » situé à droite des arènes (coté piscine). Vous y trouverez « tapas, vino y musica » et même plus. C’est dans ce campo que sera tiré à 18 heures les trois lots de la tombola : une cape brega offert par Roca Rey, une muleta de Sébastien Castella et une autre de Manzanares...

Sans oublier l’importante et imposante exposition « tauromachies Universelles » à la MAN jusqu’au 26 octobre. Trois jours donc de tauromachie organisés par la Fédération des clubs taurins du Biterrois, avec le concours de la Médiathèque Andrée Malraux, de la Ville de Béziers, du Musée taurin…