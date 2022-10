Tarn et garonne - ActivActeurs réinvente les espaces de formation dans une démarche d'écologie sociale

En avril 2022, les 4 associés de la Scop (Société Coopérative et Participative) ActivActeurs, à Verdun-sur-Garonne (82), ont signé les statuts marquant la naissance de cet organisme de formation professionnelle continu coopératif qui veut remettre l'humain au centre de nos préoccupations communes.

Quand on parle de pédagogie active, de quoi s’agit-il ? Céline Tainturier à l'initiative d'ActivActeurs et co-gérante de la Scop détaille les méthodes d’apprentissages actives « Si on devait résumer la pédagogie active, ce serait ‘apprendre en faisant’, méthode qui n’est pas si nouvelle que ça. L’objectif c’est avant tout rendre l’apprenant acteur de ses apprentissages par le biais de différents outils (écoute active, méthode ESPERE®, musicothérapie, intelligence collective, formation par le jeu, cohésion d'équipe...). Chez ActivActeurs, on s'appuie sur l'intelligence collective pour co-construire le monde de demain, travailler l'inclusion, redonner sa place à l'apprentissage tout au long de la vie, valoriser la transmission horizontale des savoirs et travailler la complémentarité des parcours entre éducation."

Tout juste un mois après sa création, la coopérative a obtenu la certification Qualiopi, qui prouve d’une part la qualité des prestataires de formation et d’autre part, la motivation et le professionnalisme des 4 associés à l’initiative du projet. L’équipe d’ActivActeurs, installée dans le Tarn-et-Garonne, intervient dans les domaines de la formation professionnelle, de l’accompagnement d’équipes et de l’analyse des pratiques et médiation. Les formateurs se mobilisent également sur des conseils, audits et diagnostics et proposent des conférences et animations thématiques. Impliqués dans une démarche écologique, les associés dispensent leurs formations principalement sur le territoire de la région Occitanie-Pyrénées. COMMUNIQUÉ DE PRESSE Priorité à la pédagogie active Organisme de formation continu certifié.

Pour le collectif à l’origine du projet, le choix de la Scop s’est imposé rapidement. « Nous avons initié ce projet en 2021. Nous sommes dorénavant 4 à nous lancer dans l’aventure coopérative, entourés d’un réseau de partenaires. Nous avions déjà travaillé ensemble dans le secteur de la formation. Tous issus du milieu associatif, nous avions une envie commune, nous détacher de ce secteur pour prendre en main notre outil de travail. Le statut coopératif permet de défendre nos valeurs, plus marquées et plus visibles. Le système de gouvernance démocratique amène davantage d’écoute, de communication et plus de fraîcheur. » témoigne Céline Tainturier.

Cette jeune entreprise coopérative a été accompagnée par l’Union Régionale des Scop, « une aide précieuse et sécurisante » pour Céline qui n’avait encore jamais dirigé une entreprise. Aujourd’hui, les 4 associés sont fiers d’afficher les valeurs coopératives, une force qui attire les clients et partenaires. Construites grâce à la pluralité de leurs compétences, le démarrage des formations 2022 dans quelques secteurs d’activités aussi divers que la formation de formateurs, l’éducation, la gestion d’équipe, le jeu ou encore la petite enfance a porté ses fruits. 2023 s’annonce riche et haute en couleurs. Le catalogue 2023 est en ligne sur leur site !