Cahors - Atelier « Sophrologie et nature » le samedi 29 octobre à Cahors*

Dans nos vies modernes, nos écrans font aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien. Pour mieux s'adapter à ces changements de société tout en gardant notre équilibre, le contact avec la nature reste une clé importante. Observer les feuilles, toucher les arbres, sentir les odeurs, marcher pieds nus dans l'herbe ou encore reconnaître le chant des oiseaux sont autant d'éléments stimulants qui sont impossibles à reproduire en intérieur et pourtant essentiels pour le bon développement de nos enfants et la recherche de notre équilibre.

Lors d'une balade animée par une sophrologue et un naturopathe, vous pourrez découvrir la Sophrologie en nature pour développer la présence de nos 5 sens, le calme et la concentration ainsi que la connaissance des plantes ou encore le yoga des yeux pour la récupération oculaire, autant d'outils à intégrer facilement au quotidien pour les enfants et les adultes.

Harmonie Mutuelle propose une initiation à la sophrologie et à la nature pour apprendre à cultiver son bien-être le 29 octobre de 10h à 12h à Cahors*. Afin de garantir la qualité des initiations, le nombre de places est limité. La participation est gratuite, sur inscription obligatoire via le lien https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-sophrologie-et-nature-389517014877 ou par téléphone au 06.03.20.42.79

*Après votre inscription, vous recevrez un courrier de confirmation indiquant le lieu de l’atelier.

Apprendre à cultiver son bien-être grâce à la sophrologie

Marcher, respirer, méditer, connecter notre corps aux milieux naturels, développer nos sens… Pouvant aussi être appelée la Sophro-marche, cette discipline permet de pratiquer la sophrologie autrement. L’objectif de la rando-sophrologique ? Stimuler nos sens, vivre l’instant présent et favoriser notre bien-être en prenant pleine conscience des éléments qui nous entourent. Se reconnecter à la nature permet de recharger notre énergie et de faire le plein de vitalité. La sophro-marche est bénéfique pour l’esprit, qui s’aère et s’apaise, mais aussi pour le corps, qui revient plus détendu, ressourcé et empli d’une bonne énergie.