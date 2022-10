Uzès - Résultats de l'enquête « L'Uzège : territoire de pleine santé »

Organisée par les Liens qui Libèrent et Comuna, la première édition du Parlement des Liens dans les territoires au sein du Pays d’Uzès et en Région Occitanie s’est tenue du 14 au 16 octobre à Uzès. Entre expérimentations et rencontres citoyennes, cet événement d’un genre nouveau a été le cadre d’une enquête de terrain « Faire du Pays d’Uzès un territoire de Pleine Santé » menée par Éloi Laurent, économiste écologique, spécialiste de la Pleine Santé et Sophie Marinopoulos, psychanalyste, spécialiste de l’enfance et de la famille, adjointe à la mairie d’Uzès et élue de la Communauté de Communes Pays d’Uzès (CCPU), et soutenue par la CCPU, Harmonie Mutuelle et la Mutuelle Nationale Territoriale.

« Harmonie Mutuelle s’est fixée comme ambition, en devenant une Entreprise Mutualiste à Missions, d’agir, avec ses adhérents, sur les facteurs sociaux, économiques et environnementaux afin d’améliorer tant la santé des individus que celle de la société. Nous pensons en effet que la santé est pour une bonne part la manifestation interne des conditions externes de notre vie. Notre vision de la santé est à la fois individuelle et collective, physique et mentale, humaine et naturelle. Dans cette perspective, l’expérimentation « l’Uzège : territoire de pleine santé » nous intéresse beaucoup car elle ouvre la voie à de nouvelles modalités permettant aux habitants d’agir concrètement sur l’amélioration du cadre et des conditions de vie que leur offre leur territoire pour favoriser (ou pas) leur bonne santé. Nous espérons que cette expérimentation viendra enrichir nos propres modalités d’actions pour mobiliser en faveur de l’amélioration des facteurs de santé nos 5 millions de personnes protégées et 70.000 entreprises clientes, et que forte d’un premier du succès à Uzès elle pourra inspirer, avec nous, bien d’autres territoires. »

Lionel Fournier, directeur du développement durable d’Harmonie Mutuelle

« La Mutuelle Nationale Territoriale est fière de soutenir cette initiative qui s’inscrit pleinement dans les missions de prévention santé qu’elle mène dans les territoires. En déployant des actions concrètes au plus près du terrain, notre mutuelle contribue à favoriser la santé et le mieux-être des agents des services publics. Ainsi, l’expérimentation « L’Uzège : territoire de pleine santé » s’inscrit dans la version holistique que nous défendons, d’un cadre de vie au sein duquel les citoyens ont des leviers pour se faire entendre et agir pour que la pleine santé soit une mesure de protection collective. Cette enquête passionnante et sa méthode ouvrent de nouvelles perspectives afin d’enrichir les travaux et réflexions que la MNT porte par ailleurs dans le cadre de l’Observatoire MNT, le programme Objectif Satisf’Action ou encore les Prix Santé et Mieux-être au travail de la fonction publique territoriale ». Didier Bée, Président de la MNT



Une enquête inédite sur le territoire d’Uzège

De janvier à mai 2022, les chercheurs ont travaillé avec un groupe d’une douzaine de personnes issues du territoire d’Uzège afin d’élaborer et co-construire les questions de l’enquête. C’est un point très important pour ne pas obtenir un questionnaire hors sol, qui s’est articulé en 3 temps :

1.L’état de santé

Malgré un taux de surmortalité de 12,5% de plus que la moyenne nationale dans le Gard, du 1er janvier au 19 septembre 2022, du fait des événements caniculaires, l’enquête a révélé que l’état de santé est ressenti comme bon dans la population, autant sur le plan de la santé mentale que physique. Existe-t-il des chocs, notamment des chocs écologiques, qui peuvent dégrader cette perception de l’état de santé ? Selon les répondants, la pandémie de Covid n’a pas globalement dégradé leur perception de leur état de santé ces deux dernières années.

2.Les déterminants de la santé

À la question « Pensez-vous que votre santé dépend de celle des autres ? », 45,1 % des répondants seulement l’affirment contre 95% des répondants qui pensent que leur santé dépend de leur environnement naturel. Il y a là un défi qui est de mobiliser les liens sociaux dans la santé au 21e siècle, il va falloir construire cette santé collective avec de nombreux acteurs afin de comprendre que notre santé est collective. Sur le plan des lieux de l’environnement naturel considérés comme les plus importants pour la santé des personnes ayant participé à cette enquête, les jardins privés, les sentiers de randonnée et les paysages sont cités dans le top 3. Quant à la biodiversité, il était question de déterminer quelles étaient les espèces animales et végétales les plus importantes pour la santé selon les participants de l’étude : les oiseaux arrivent en tête, devant les animaux de compagnie, les plantes aromatiques et les oliviers. La très grande majorité des participants estiment que leur alimentation influence de manière positive leur santé, devant la vie sociale et la pratique d’une activité physique.

3.Les leviers de la santé

La grande majorité des répondants pensent que l’on pourrait améliorer l’accès aux soins sur le territoire d’Uzège avec un centre de santé, et surtout une maison médicale de garde. Selon eux, une maison sport santé et une visite de prévention gratuite permettraient d’améliorer la prévention sur le territoire. Le fait de construire et de sécuriser des pistes cyclables afin d’encourager l’usage du vélo combiné à une meilleure offre intercommunale de transports collectifs, sont les deux critères largement plébiscités qui d’après les répondants permettraient de mieux aménager le territoire d’Uzège pour favoriser la santé.

Quelles sont les perspectives à donner à cette enquête ?

« Suite à la convention citoyenne sur le climat, il y a un vrai désir de faire respirer la démocratie française qui apparaît essoufflée à bien des égards. C’est ce que l’on appelle des méthodes de démocratie ouverte, qui réinventent la démocratie représentative, à partir de solutions comme les conférences citoyennes qui associent citoyens, experts et responsables politiques. C’est l’idée même du Parlement des Liens et de cette enquête ! Cette enquête est la première étape de la démarche du territoire de pleine santé : l'enjeu est de la convertir en un lieu de discussion « le Forum de la Pleine Santé », coordonné par une élue du territoire, Sophie Marinopoulos, avec une assemblée collégiale pour repenser les politiques de santé territoriales. Le premier chantier pourrait être la réponse du territoire d’Uzège face aux canicules, et notamment le rôle des lieux collectifs. Si on ne construit pas d’urgence des protections collectives en France face aux canicules, on peut avoir très vite des dizaines de milliers de morts. Si nous avons bien eu 11 000 morts du fait des canicules de 2022, cela veut dire que nous n’avons pas les protections collectives à la hauteur de ces chocs écologiques, qui vont continuer durant les 20 prochaines années. Il faut concevoir la pleine santé comme une mesure de protection collective, c’est un bon point de départ pour ouvrir des discussions dans le territoire d’Uzège, et d’autres territoires, sur la manière de réinventer la santé au 21e siècle. » conclut Éloi Laurent.

*L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 700 personnes au sein des 20 000 habitants que compte la Communauté de Communes d’Uzège, représentatif de la population locale (sexe, âge, profession de la personne interrogée), entre juin et septembre 2022.