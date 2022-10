Mende - La Poste consacre un timbre à la ville de Mende !

Pour la première fois de l’histoire philatélique, La Poste consacre un timbre à la ville de Mende.

La date de sa sortie n’a rien d’une coïncidence puisqu’elle suit de très près l’ouverture du musée du Gévaudan le 18 octobre 2022.

Ce timbre « Mende – Lozère » célèbre la richesse patrimoniale du centre historique de Mende puisqu’il donne à voir trois de ces principaux joyaux : le pont Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat et le musée du Gévaudan. D’une valeur faciale de 1,65 €, adaptée à l’envoi international, il a été créé et gravé d’après photos par Christophe Laborde-Balen au format 60 x 25 mm et sera tiré à 495 000 exemplaires.

Ainsi, les vendredi 21 et samedi 22 octobre de 14h à 18h, auront lieu, dans la cour du musée du Gévaudan, la vente en avant-première du timbre ainsi que son oblitération Premier Jour. A partir du lundi 24 octobre, ce timbre sera disponible à la vente au bureau de Poste de Mende, par abonnement ou par correspondance à Philaposte Service Clients Commercial Z.I - Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 19 26

et par mail à sav-phila.philaposte@laposte.fr, ou encore sur réservation auprès de votre buraliste et sur le site Internet www.laposte.fr .

Le timbre « Mende – Lozère », un joli clin d’œil au patrimoine mendois, qui accompagnera de manière originale vos futurs courriers !