Pyrénées-Orientales - Mouvement de grève du 18 octobre et réforme de la voie professionnelle

La FCPE 66 s’associe aux mouvements de protestation du 18 octobre 2022, et dénonce le manque de concertation autour de la réforme de la voie professionnelle.

La réforme des lycées professionnels que veut imposer le président Emmanuel Macron aux élèves et aux personnels de lycées professionnels constitue un véritable danger pour l'avenir dun tiers de la jeunesse lycéenne, pour nos métiers et pour la formation professionnelle initiale.

La Fédération des Parents d’Elèves des Pyrénées-Orientales est solidaire des organisations syndicales (FSU, CGT, FO, SUD-Education, SE-UNSA, SNALC), lUNEF et l'Alternative, qui font toutes le voeu commun de demander au ministre labandon du projet de réforme, dont les contours sont précisés au fil des interventions présidentielles.

La FCPE 66, tout comme les syndicats enseignants, est en colère, car ce nest en aucun cas au monde de lentreprise de donner le « la » de la formation des jeunes en fonction de ses besoins de main duvre ! « Cette conception de la voie professionnelle scolaire est à l'opposé de ce que nous portons », indiquent les organisations.

Augmenter de + 50 % de la durée des stages, et donc minorer les enseignements généraux, aura pour conséquence d'enfermer chaque élève dans une voie dont il ne pourra plus sortir. Laisser les entreprises décider des formations à ouvrir ou à fermer, des volumes et des contenus disciplinaires réduira considérablement les choix de formation des élèves.

« La formation professionnelle initiale sous statut scolaire doit être au contraire renforcée afin de prendre une réelle place positive dans le parcours scolaires des élèves et bénéficier d'un vaste plan d'investissement. »