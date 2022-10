Toulouse - 13 artisans d'Occitanie présentent leurs savoir-faire au Salon du Made in France

La 10e édition du Salon du Made in France se tient à Paris du 10 au 13 novembre 2022. Cet événement incontournable, véritable vitrine de la diversité du patrimoine économique français, accueillera 100 000 visiteurs. Parmi les 850 exposants attendus, 13 artisans ont été sélectionnés par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Occitanie pour représenter la région sur le « Village de l’artisanat ».

1 500 m2 dédiés à l’artisanat, 110 entreprises artisanales venant de chaque département métropolitain et des territoires d’outre-mer, une soixantaine de métiers représentés, des animations et démonstrations en direct : le « Village de l’artisanat » proposé par le réseau des CMA permettra de valoriser la diversité des savoir-faire artisanaux auprès des professionnels et du grand public.

Les artisans d’Occitanie à l’honneur

La CMA Occitanie a sélectionné 13 artisans qui participeront au salon MIF Expo. Chacun, venant d’un département, présentera son métier, son savoir-faire et ses productions locales, dans des domaines variés : gastronomie, maison et décoration, mode et accessoires, sports et loisirs.

« Ces artisans, qui ont fait le choix de fabriquer en Occitanie leurs produits et créations, seront les ambassadeurs de l’artisanat d’Occitanie, qui compte plus de 195 000 entreprises », se réjouit Joseph Calvi, président de la CMA Occitanie. « Le MIF Expo est une opportunité de faire (re)découvrir ces savoir-faire artisanaux d’excellence et la qualité des produits d’Occitanie ».

Ariège / Atelier Velocidade

Convaincu que le vélo est la solution décarbonée pour les déplacements de tous les jours, Ricardo Viera décide de créer Velocidade à Mirepoix en 2020. Il conçoit et réalise à la main des sacoches à vélo et sacs à dos. Il s’emploie à créer, réparer, fabriquer avec énergie et dans une même direction, celle de la sobriété et du localisme.

Aude / Les fines louches

Margaux Madern et Julia Olive ont créé cette conserverie artisanale, végétale et locale à Narbonne. Elles cuisinent et mettent en bocaux des fruits et légumes frais cultivés dans l’Aude ou les départements frontaliers. Leur engagement : développer les circuits courts agroalimentaires en (re)valorisant les productions maraîchères locales.

Aveyron / Aubrac Bottier

Chausseur-bottier à Saint-Côme-d’Olt, Frédéric Salé réalise des chaussures pour hommes haut de gamme, en confection et sur-mesure. Fabriquées entièrement à la main avec des cuirs régionaux d’exception, ses productions s’inscrivent dans une démarche de développement durable et éco-responsable.

Gard / SUBTEA’L

Artisan d'art, Ali Daïmallah est sculpteur et céramiste à Vénéjan. Il a créé SUBTEA'L, un infuseur à thé esthétique et ingénieux, très simple à utiliser, ludique, économique et écologique. SUBTEA'L se décline de différentes couleurs et formats, en matériaux céramique (grès porcelanique) ou en verre (borosilicate).

Haute-Garonne / Mélopée guitares et ukulélés

Luthier formé au Canada, musicien et grand voyageur, Sébastien Berlinet crée Mélopée en 2016 à Portet-sur-Garonne. Dans son atelier, il fabrique des ukulélés ainsi que des guitares « taillés pour voyager ». Il propose également des stages de lutherie, pour apprendre à fabriquer son propre instrument.

Gers / Jardin Bohème

Artisan d’art, Julien Nartet dirige cette entreprise familiale spécialisée dans l’habitat mobile et d’extérieur, installée à Vic-Fezensac. Son équipe fabrique notamment des roulottes, tiny house, loft de jardin et maisons nomades, en bois provenant des Pyrénées essentiellement, dans une démarche écologique et durable.

Hérault / K’ribean Cocktail

A Saint-Jean-de-Védas, K'ribean cocktail est une marque de rhums arrangés produits artisanalement selon une recette traditionnelle Guadeloupéenne issue d'un savoir-faire familial. Les punchs aux rhums de Noémie Terrasse sont des spiritueux équilibrés et peu sucrés.

Lot / Terre d’Oya

L’atelier Terre d’Oya est situé à Sauliac-sur-Célé, au cœur du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. L’équipe d’Elie Bellenger perpétue l’artisanat ancestral de la poterie et s’inscrit dans une démarche durable en proposant une gamme d’oyas, systèmes d'irrigation en céramique, réalisés à la main de façon unique.

Lozère / DA RUA

Réalisés à partir de techniques ancestrales transmises « dans la rue » au Brésil, André Santibanez Fernandes crée des bijoux en mailles assemblées une à une à la main dans son atelier à La Canourgue. Différentes mailles sont déclinées en bracelets, boucles d'oreilles, colliers (...) et associées à des pierres fines.

Hautes-Pyrénées / Design & Bois

Cyril Larrouy a repris l’entreprise familiale crée en 1920 à Laborde. Son équipe crée des écrins en bois naturel des Pyrénées : flacons de parfums, bouteilles de vins et spiritueux, écrins et coffrets élégants, pour sublimer les produits. Design & Bois travaille déjà avec de grandes maisons de luxe et des distilleries.

Pyrénées Orientales / Chanard Lunetier

Artisan lunetier depuis 1969, Michel Chanard fabrique des montures sur mesure dans son atelier-boutique à Perpignan. Son équipe de professionnels de l’optique réalise les montures sur place, devant les clients, à partir de matières premières provenant de France. L’entreprise propose également des montures optiques et solaires de grandes marques.

Tarn / Les Poteries d’Albi

Lore Camillo dirige l’entreprise familiale de potiers centenaire spécialiste de la poterie en terre cuite émaillée. Labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant », la maison fait appel à une fabrication entièrement réalisée à la main suivant des techniques traditionnelles. Plus de 127 formes, déclinées dans 50 nuances, sont disponibles dans différents formats.

Tarn-et-Garonne / Brasserie Oc’ale

A Bressols, Grégory Robert fabrique une famille de bières non filtrées, refermentées en bouteilles, brassées artisanalement. D’une grande qualité, les bières révèlent des saveurs douces, avec un savant mélange de malt d’orge et de blé, ainsi qu’un assemblage de houblons aromatiques et amérisants.

>>Retrouvez les artisans d’Occitanie sur le stand P11 – Pavillon 3

>>Découvrez les animations et démonstrations proposées par les artisans :

Découverte du cuir et atelier fabrication de petites vachettes, avec Aubrac Bottier, jeudi à 11h

Démonstration guitares et ukulélés en musique, avec Mélopée, vendredi à 17h30 et dimanche à 12h

Démonstration sur les différents types de maille, avec DARUA, vendredi à 10h30

Démonstrations de gravure florale et de monture sur mesure, par Chanard Lunetier, vendredi et samedi à 16h30

Dégustation de thé avec l'infuseur SUBTEA'L, dimanche à 10h30

Pour en savoir plus : www.artisanat-occitanie.fr