Aude - Petites Villes de Demain : raccordement gratuit au réseau gaz pour 13 communes de l'Aude

GRDF accompagne 13 communes de l’Aude en matière de transition énergétique dans le cadre du programme « Petites villes de Demain »

A l’occasion du Salon des Maires, le 14 octobre à Narbonne, Claude Bompard, Directeur Territorial de GRDF, en présence de Thierry Bonnier, Préfet de l’Aude et de Eric Ménassi, Président de l’AMA, présente le partenariat engagé avec 13 communes de l’Aude dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain ».

Ce partenariat, issu de la déclinaison départementale d’une convention régionale signée entre GRDF et le préfet de la région Occitanie, permet à ces 13 communes de l’Aude engagées dans le programme « Petites Villes de Demain », de bénéficier de la gratuité pour tout nouveau raccordement de clients (particuliers, commerces, entreprises, bâtiments communaux, équipements sportifs) situé à moins de 35 mètres du réseau de gaz, et vise ainsi à accompagner les communes dans la concrétisation de leurs projets de territoires en lien avec la transition énergétique.

Les 13 communes de l’Aude engagées dans ce partenariat avec GRDF : Bram, Castelnaudary, Couiza, Coursan, Cuxac-d’Aude, Espéraza, Lézignan-Corbières, Limoux, Port-la-Nouvelle, Quillan, Rieux-Minervois, Sigean et Trèbes.

L’offre est valable jusqu’au 12 janvier 2024 et peut être souscrite par téléphone (du lundi au vendredi de 8h à 17h au 09 69 36 35 34 – appel non surtaxé) ou sur grdf.fr.

Dans un contexte de hausse des prix de l’ensemble des énergies, le gaz reste un choix pertinent. Performantes et modernes, les solutions gaz (chaudière à très haute performance énergétique et pompe à chaleur hybride) sont des technologies éprouvées permettant aux particuliers de réaliser d’importantes économies d’énergie en remplacement d’un ancien équipement de chauffage. Elles sont également de plus en plus respectueuses de l’environnement grâce au développement du biométhane. Les gaz renouvelables produits en France pourraient couvrir 20 % de la consommation de gaz en 2030, et 100 % en 2050. Tous les équipements qui fonctionnent au gaz fonctionnent au gaz vert sans aucune adaptation du réseau ou des équipements.