Europe - L'Europe, une nouvelle puissance mondiale ? Conférence organisée à Strasbourg le 9 novembre par le DROIT HUMAIN

La commission Europe de la Fédération française de l’Ordre Maçonnique Mixte International LE DROIT HUMAINorganise une conférence publique à Strasbourg le mercredi 9 novembre 2022 à 19h à l’Hôtel de la Région Grand-Est (1 place Adrien Zeller à Strasbourg), en présence d’Amande PICHEGRU, Grand Maître National.

Intervenants :

Emmanuel MORUCCI – Président du Cercle Europe Citoyennetés et Identités (CECI)

Bertrand de CORDOUE – Ingénieur général de l’armement, Heads of EU Public Affairs

Alexis VAHLAS – Maitre de conférences HDR à Sciences Po Strasbourg, ancien conseiller politique de l’OTAN (2003, 2006-2010) et de l’Union européenne (2018-2021)

Inscription recommandée via accueil@apfdh.org

À propos du DROIT HUMAIN : créé à la suite de l’initiation, il y a 140 ans, de la toute première femme (Maria Deraismes) aux mystères de la franc-maçonnerie en pleine égalité entre hommes et femmes, LE DROIT HUMAIN est l’obédience historique de la mixité.

Avec près de 16000 membres travaillant dans plus de 740 loges de métropole et d’outre-mer, la Fédération française est la branche hexagonale de l’Ordre Maçonnique Mixte International LE DROIT HUMAIN, qui, présent en 2022 dans plus de 60 pays, est ainsi la première organisation maçonnique mixte au monde.

Sous toutes les latitudes, ses membres fraternellement unis dans leur diversité, sans distinction d’ordre social, ethnique, philosophique ou religieux, travaillent à la réalisation d’un même idéal de progrès grâce aux vertus initiatiques d’un rite universel constructeur d’individualités libres et engagées. Les questions européennes comptent parmi les travaux de ses membres et d’une commission Europe spécialement dédiée à ces problématiques.