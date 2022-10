Perpignan - Perpignan est solidaire des femmes iraniennes et contre le port du voile !

Contre le port du voile, symbole de l’oppression des femmes, Perpignan est solidaire des femmes iraniennes !

Depuis plusieurs semaines, des manifestations de femmes iraniennes protestent contre les violences qui leur sont faites relativement à leur volonté de ne plus porter le voile islamique. D’après plusieurs ONG, des centaines de femmes seraient décédées dans ces actes de résistance.

Rappelons que ces femmes, en première ligne de ces manifestations, ont enlevé leurs foulards pour protester contre le hijab obligatoire en demandant justice et liberté, bravant la violence du gouvernement islamique.

La Ville de Perpignan adresse son soutien aux familles des victimes et condamne avec force la répression de ces manifestations pacifiques de libération de la femme.

A quelques jours de la commémoration de l’assassinat de Samuel Paty et au moment où la laïcité à la française est durement éprouvée par l’infiltration de l’idéologie islamiste à l’école et dans les services publics, la Mairie de Perpignan rappelle son attachement aux droits de l’homme et du citoyen ainsi qu’aux valeurs de la République française.

Pour ne pas connaître demain des situations à l’iranienne, il devient urgent à ce que le Gouvernement fasse fermement respecter nos lois sur la laïcité et entreprenne le démantèlement de tous les réseaux islamistes extrémistes présents sur notre sol.