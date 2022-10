Lot - Gourdon - La Région mobilisée pour l'emploi associatif

Les équipes de l’association Optim Services, implantée à Gourdon, ont reçu ce vendredi la visite de Marie Piqué, Vice-Présidente en charge de la vie associative.

L’élue lotoise rencontre actuellement les structures qui ont eu recours au dispositif régional Prev’Asso lancé durant la crise Covid pour protéger les emplois associatifs.

Financé par la Région et monté en partenariat avec le Mouvement Associatif Occitanie, fédération de réseaux associatifs, et France Active, réseau de financement, Prev’Asso est une véritable cellule d’urgence au chevet des associations en difficulté.

« La crise Covid a été un accélérateur de problèmes qui existaient auparavant », tempère tout de même Erwann Favre, délégué régional du Mouvement Associatif, avant de poursuivre : « Ce dispositif est essentiel pour la sauvegarde des emplois au sein des associations, mais surtout sur le plan du projet associatif et de l’engagement citoyen car nous savons que lorsqu’une association disparaît il faut des années pour qu’un projet réapparaisse ».

L’association Optim Service intervient pour plus de 180 usagers sur le secteur de Gourdon avec des services d’aide à domicile. Sa présidente Josiane Lavaysse n’avait plus le choix lorsqu’elle a décidé de faire appel à Prev Asso. « On était à l’équilibre mais la Covid nous a fait perdre énormément d’heures financées. Le département en a compensé une partie mais le déficit s’est creusé », témoigne la bénévole devant la vice-présidente venue faire un point au sujet des 36 emplois que compte l’association.

Pour Benjamin Cayrecastel, délégué Prev Asso, les conditions de financement de plus en plus contraignantes de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fragilisent les petites structures en imposant des choix de rentabilité qui peuvent mettre en péril la qualité de service comme l’attractivité des métiers. « Malgré notre petite taille, nous avons toujours garder les usagers et les salariés au cœur de notre projet associatif », se défend Josiane Lavaysse. Joëlle Delor, usagère de l’association en témoigne : « depuis des années j’ai recours à ses services car cette association permet un lien social et un service de proximité que les structures plus grandes ont du mal à conserver ». Des paroles qui font réagir Marie Piqué : « La dé-humanisation des services est un problème dans nos territoires ruraux et la particularité de cette association est de placer l’humain au centre de son projet. Pour moi c’est essentiel et les financeurs publics doivent prendre en compte ces réalités. »