Montpellier - Le flair du chien de la brigade anti stups fait mouche - 30 kg de cannabis saisis et 13 200 €

Les hommes et les femmes de la Brigade Anti Stupéfiants du commissariat de Montpellier sont particulièrement actifs en cette fin de semaine.

Les policiers ont effectué une surveillance active et ont mis au jour un trafic de stupéfiants sur Montpellier et Celleneuve.

Il sont permis grâce au flair d'un chien policier spécialisé dans les stupéfiants à la découverte d'une nourrice.

30 kg de Cannabis ont été saisis, 50 grammes de cocaïne et 13 200 € en espèces

1 interpellation et un déféremment devant le juge sont à mettre à leur actif