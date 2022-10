Montpellier - La ministre Sylvie Retailleau interpellée par le SCUM, elle prend la fuite.

La ministre Sylvie Retailleau à Montpellier : interpellée par le SCUM, elle prend la fuite.

Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement Supérieur, était à Montpellier ce jeudi 13 octobre 2022.

Les étudiantes et étudiants sans-fac et le SCUM étaient présents pour lui faire entendre les revendications étudiantes : non à la sélection sociale, et non à la mise en place de Parcoursup Master !

La visite de la ministre était l'occasion de se faire une pub sur les quelques euros donnés pour la santé étudiante, en guise d'aumône. Aussitôt arrivée au Centre de soins universitaire devant lequel les étudiantes et étudiants du SCUM l'attendaient, la ministre visiblement surprise, s'est littéralement enfuie par une porte dérobée.

Le mépris et la fuite ne pourront pas toujours être là seule réponse du gouvernement face aux revendications étudiantes.

Photos SCUM

