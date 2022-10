Occitanie - Pénurie d'essence : Tous les billets de train liO à 1€ pour ce week-end !

Pénurie d’essence : Carole Delga annonce tous les billets de train à 1€ sur l’ensemble du réseau régional liO pour le week-end à venir

Depuis plusieurs jours maintenant, la pénurie de carburant impacte de nombreux français à travers tout le pays.

A la suite des déclarations du président de la République hier soir, envisageant un éventuel retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine, la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, annonce que l’ensemble des billets de trains régionaux liO seront proposés au tarif de 1€ pour le week-end à venir. Cette mesure exceptionnelle vise à permettre aux habitants d’Occitanie d’économiser du carburant durant le week-end afin d’assurer leurs déplacements domicile-travail la semaine prochaine. La présidente de Région appelle par ailleurs à une reprise du dialogue social sans délai pour trouver une issue rapide à cette situation pénalisant désormais l’ensemble des citoyens français et l’activité économique du pays.

« Nous le voyons, la situation devient durement tenable pour bon nombre de nos concitoyens. Aux difficultés déjà bien présentes au quotidien, je pense notamment au coût de l’énergie qui frappe lourdement les Français et notamment les plus modestes, s’installe désormais une pénurie de carburant à travers tout le pays. Compte tenu de l’évolution de la situation, qui devrait durer encore plusieurs jours, il faut agir concrètement. Etat, collectivités, entreprises, il faut faire pack et proposer des solutions rapides, chacun à notre niveau. La Région Occitanie prend ses responsabilités et met en place pour ce week-end une mesure exceptionnelle pour encourager l’usage du train et ainsi économiser le carburant nécessaire pour la semaine à venir. Durant 2 jours, l’ensemble des trains liO seront ainsi proposés au tarif de 1€. Je tiens à assurer nos concitoyens de la pleine mobilisation de la Région dans la période particulièrement difficile que nous traversons, nous sommes à leurs côtés pour faciliter leur quotidien. » a notamment déclaré la présidente de Région, Carole Delga.

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, l’ensemble des billets proposés sur le réseau de trains régionaux liO seront donc affichés au tarif de 1€ dès ce jeudi soir minuit. Dans le cas où la situation perdurerait, la Région Occitanie envisage la possibilité de renouveler la mesure si nécessaire.

L’expérience de la Région sur ce dispositif lui permet aujourd’hui d’apporter une réponse opérationnelle à la situation en activant cette offre rapidement et de manière ciblée. En 2022, elle est la région française à enregistrer la plus forte progression de fréquentation sur le réseau de trains régionaux (+19% depuis le début de l’année par rapport à la même période en 2019).

Informations et réservations (à partir de ce jeudi 13/10 minuit) :

https://www.ter.sncf.com/occitanie - Par téléphone au 0800 31 31 31 (du lundi au vendredi de 7h à 20h, le samedi de 9h à 16h et le dimanche & jours fériés de 13h à 20h).