Europe - Le ministre des Armées participe au Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine

Le ministre des Armées participe au Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine

Sébastien Lecornu, ministre des Armées, s’est rendu au Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, réunion dite Ramstein, le 12 octobre à Bruxelles, afin d’échanger avec nos partenaires sur le soutien à l’Ukraine face à l’agression russe.

Le ministre a tout d'abord réaffirmé la détermination de la France à poursuivre la livraison de capacités opérationnelles complètes à l’Ukraine, comprenant les équipements, le carburant et les munitions, mais aussi la formation opérationnelle des militaires et des équipes de maintenance.

Il a ensuite présenté le nouveau volet du soutien militaire français à l'Ukraine avec la création du « fonds spécial». Annoncé par le président de la République à Prague vendredi dernier, ce fonds sera, dans un premier temps, doté de 100 millions d'euros.

Le renforcement de la défense aérienne de l'Ukraine a également été abordé.

Par ailleurs, la France soutient les initiatives prises par l’Union Européenne, tant la Facilité européenne de paix, outil précieux pour coordonner et financer les dons de matériel militaire des États membres et auquel la France a contribué à hauteur de 450 millions d’euros, que la formation et l’entraînement des forces armées ukrainiennes.

Sébastien Lecornu, ministre des Armées : « Depuis le début de la guerre, la France soutient l’Ukraine. Mais, au-delà du court terme, nous devons désormais nous projeter dans la durée et bâtir collectivement un agenda de soutien à l’Ukraine qui prenne en compte tous les scénarios d’évolution du conflit. »